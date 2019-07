Conte | Vorrei una donna come presidente della Commissione

Nomine Ue - Conte : Italia non è alleata con Visegrad - alla Commissione vorrei una donna : Al suo arrivo a Bruxelles dove si deve sciogliere il nodo delle Nomine Ue, il premier Giuseppe Conte rivendica il lavoro diplomatico che vede il nostro Paese parte di un blocco di 11 nazioni che ha...

Riparte il negoziato a Bruxelles. Conte : "Vorrei una donna alla Commissione Ue" : Per la quarta volta da quando il 26 maggio si sono svolte le elezioni europee, i leader dei 28 si ritrovano a Bruxelles per cercare di trovare un accordo e sciogliere il nodo nomine per i ‘top job’ europei. Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk appare deciso, se necessario, ad andare alla conta dei voti per strappare una decisione ai leader.Centrale l’individuazione del candidato per la guida della Commissione ...

Nomine Ue - Conte a Bruxelles per secondo vertice : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse una donna” : Giuseppe Conte è arrivato al nuovo summit dei capi di Stato e di governo e, incontrando i giornalisti all’entrata del Consiglio Ue annuncia che il sistema degli Spitzenkandidaten, i candidati di punta decisi dai vari gruppi europei prima delle elezioni, “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. E a chi gli chiede chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue risponde: “Confesso che ...

Willow Smith - la figlia di Will e l’amore : “Vorrei una relazione con un uomo e una donna. Contemporaneamente” : Nella famiglia Smith non ci sono tabù. O almeno, parlare di sessualità non lo è. Qualche giorno fa Jada Pinkett Smith durante il suo programma Red Table aveva detto: “Sesso a tre? Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L’ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me. Non c’era il giusto livello di intimità, ma ho sempre pensato che se fossi stata innamorata di due persone sarebbe stata un’altra cosa. Volevo vedere cosa si provava ...

MotoGp - Marc Marquez non si acContenta mai : “i test? Ecco cosa vorrei migliorare sulla mia Honda” : Il pilota spagnolo ha commentato la giornata di test a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni riguardo i nuovi componenti provati Buone sensazioni per Marc Marquez al termine della giornata di test svolta sul circuito di Barcellona, all’indomani della gara disputata ieri. Il pilota della Honda ha provato diverse configurazioni, lavorando sia per la seconda parte di stagione che per il 2020. AFP/LaPresse Queste le sue sensazioni ...

Juan Guaidó : “Ora vorrei parlare con Conte per spiegargli il nostro dramma” : Se gli americani proponessero adesso l’intervento militare, probabilmente lo accetterei». Sono ore drammatiche, quando il presidente incaricato del Venezuela Juan Guaidó mi riceve nella sede del partito Voluntad Popular. La Corte Suprema ha incriminato sette deputati per gli eventi del 30 aprile, e poco dopo il nostro incontro la polizia politica S...

Matteo Salvini - lo sfogo lontano dai microfoni : "Con i 5 Stelle è finita". E umilia Conte : "Vorrei..." : Ufficialmente, Matteo Salvini si dice contrario alla crisi di governo: "Faccio e farò tutto quello che posso perché il governo vada avanti. Gli italiani mi pagano lo stipendio per lavorare non per litigare. Se dipende da me va avanti, ma si devono dire dei sì e non solo dei no". Con i suoi sostenito