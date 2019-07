Conte pro-Ue | non aiuta l' Italia M5S-Lega trovino un altro premier

Privatizzazione autostrade nel 1996 - Prodi rivela 'Era ordine dai Contesti internazionali' : Romano Prodi è stato ospite della trasmissione di Lucia Annunziata "Mezz'ora in più". L'occasione è stata proficua per disquisire in maniera ampia di tanti temi legati all'attualità, ma anche di tornare su questioni che si proiettano nel passato perché caratterizzate da scelte avvenute quasi venti o più anni fa. È stato, ad esempio, il caso della tematica strettamente legata ad "autostrade Spa" e alle concessioni ricevute proprio ai tempi in cui ...

Nomine Ue - Conte : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse una donna”. E spunta nome ministra Difesa tedesca : Le parole di Giuseppe Conte all’entrata del Consiglio Ue, alle 11, poi rinviato alle 14, hanno aperto un nuovo spiraglio nelle contrattazioni per la nomina del prossimo presidente della Commissione europea: la formula degli Spitzenkandidaten “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. Poi, a chi gli ha chiesto chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue ha riusposto: “Confesso che ...

Marvel's Avengers sarà protagonista al San Diego Comic-Con con "nuovi entusiasmanti Contenuti" : Non si può di certo affermare che il primissimo trailer di Marvel's Avengers abbia convinto tutti i fan dell'universo Marvel e tutti i giocatori ma allo stesso tempo si è visto troppo poco per giudicare un progetto estremamente ambizioso che coinvolge non solo Crystal Dynamics ma anche Eidos Montreal e in generale moltissime risorse e studi di Square Enix.Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One, Stadia e ...

Nomine Ue - Conte a Bruxelles per secondo vertice : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse una donna” : Giuseppe Conte è arrivato al nuovo summit dei capi di Stato e di governo e, incontrando i giornalisti all’entrata del Consiglio Ue annuncia che il sistema degli Spitzenkandidaten, i candidati di punta decisi dai vari gruppi europei prima delle elezioni, “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. E a chi gli chiede chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue risponde: “Confesso che ...

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Conte : confido poter evitare procedura : 14.04 "confido sempre di poter evitare" la procedura d'infrazione, "certo, i numeri sono sempre quelli: positivi,non sono cambiati", ha detto il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio Europeo. Rispetto alle parole del Commissario al Bilancio Ue, Oettinger,che ritiene probabile l'avvio della procedura in settimana, se l'Italia non soddisferà le richieste, Conte risponde: "il percorso è molto chiaro, parliamo con atti. Oggi deliberiamo ...

Lo slittamento delle nomine fa saltare il collegio dei Commissari. Conte : "Fiducioso che procedura sarà evitata" : Lo slittamento delle nomine Ue fa saltare il collegio dei Commissari che doveva esprimersi sulla procedura d’infrazione ai danni dell’Italia. Da Bruxelles il premier Giuseppe Conte si dice fiducioso sul fatto che la procedura sarà evitata, e così anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha sospeso il vertice sulle nomine per la leadership delle principali istituzioni e ...

Nomine UE - Conte tratta a Bruxelles. Prodi : "L'Italia è isolata" : Il Premier Giuseppe Conte è a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario che dovrebbe concludersi con le Nomine dei nuovi commissari dell'Unione Europea. Ha detto di aver dormito un po' di più questa mattina perché prevede una lunga notte ed è molto probabile che sia così, perché pare proprio non esserci accordo sul nome del nuovo Presidente della Commissione UE.Il nome del popolare Manfred Weber, che sembrava tramontato ...

Inter - guai per Icardi : Conte sarebbe pronto a bocciarlo : Uno dei giocatori che infiammeranno questa sessione estiva di calciomercato è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, con il neo tecnico, Antonio Conte, che avrebbe già deciso di non puntare su di lui per il prossimo anno. Le mosse di mercato della società nerazzurra vanno proprio incontro a questa scelta visto che sembrano ben avviate le trattative che vedrebbero arrivare a Milano il centravanti bonsiaco, Edin ...

Nomine Ue - Conte : “Siano personalità forti”. Sulla procedura : “Oggi Cdm e aspettiamo la commissione” : “Timmermans come presidente della Commissione è una candidatura che valuteremo. All’Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare questo momento critico per l’Unione, che sappiano contribuire a costruire una Europa più forte, più solida, non vedo l’ora di un confronto costruttivo e cercheremo tutti insieme di trovare le soluzioni migliori”. Così il premier Giuseppe Conte entrando al ...

Sea Watch - Francia : "Italia isterica" - Salvini : "Prossimi barconi a Marsiglia" | Conte : "Carola? E' stato ricatto politico" : La comandante della nave olandese, ai domiciliari, parla di "atti di autolesionismo tra gli stranieri a bordo". E sullo speronamento della motovedetta delle Fiamme Gialle: "Ho sbagliato la manovra, mi scuso"

Conte al G20 : "Procedura d'infrazione va evitata subito" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Il premier ha ribadito che la procedura di infrazione per debito eccessivo "va evitata subito e senza ulteriore indugio", smentendo le indiscrezioni di un possibile rinvio da parte dell’UE. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene", ha ribadito tornando sul confronto dei giorni scorsi con le ...