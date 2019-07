Conte con i ribelli sul carro di Visegrad | “No a Timmermans” 

NOMINE UE/ 'Dallo stallo si esce acContentando Italia o Polonia' : NOMINE Ue, oggi riprendono le trattative. La ribellione degli 11 Paesi a Timmermans è per la prima volta mette in discussione il duopolio franco-tedesco

Godin e Lazaro - prende forma Inter di Conte : L'Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. Dopo aver chiuso il capitolo plusvalenze, ieri e' stato tempo di annunci per i nerazzurri, che hanno ufficializzato due arrivi: Diego Godin e Valentino Lazaro sono i primi rinforzi dell'era Conte. Aspettando Sensi e, soprattutto, novita' sui fronte Barella, Lukaku (che ieri si e' presentato al ritiro del Manchester United) e Dzeko. Piste in standby, complicata soprattutto la prima, anche perche' ...

Conte incontrerà Putin giovedì a Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giovedì 4 luglio, alle 16.15, incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al termine dei colloqui è prevista una conferenza stampa congiunta. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi interessati a seguire l'evento, dovranno collegarsi al portale Amei (Accreditamento media eventi ...

Sondaggi politici - gli italiani si fidano di Conte : scavalcato Salvini - crolla gradimento Di Maio : Scende il consenso del governo, in calo lieve quello di Matteo Salvini e in diminuzione molto più netta quello di Luigi Di Maio. In un momento in cui i Sondaggi evidenziano qualche difficoltà per il gradimento dei componenti del governo l'unico in controtendenza sembra essere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Conte ha creato fronte anti "Ue a due" : 18.32 Conte è arrivato a Bruxelles per il vertice straordinario sulle nomine Ue "convinto che non servisse un veto" su Timmermans,ma poi "si è trovato davanti il muro franco tedesco, compatto nel voler imporre un pacchetto 'prendere o lasciare'".Così fonti di Palazzo Chigi. Allora -spiegano le stesse fonti- è diventata una questione di metodo, perché "l'Europa è a 28 e non a due".Su questa posizione Conte è riuscito a portare anche gli altri ...

Caos nomine - Conte a Merkel e Macron : «Così soffiate sull’antieuropeismo» : Le norme Ue e l’asse franco-tedesco. «Mancanza di rispetto per l’Italia. Su Timmermans nessun veto, avevo convinto anche Salvini. Ma metodo è sbagliato»

Fumata nera sulle nomine Unione Europea - Conte : metodo sbagliato : Fumata nera sulle nomine Ue. Il Consiglio europeo straordinario sulle nomine e' stato sospeso e riaggiornato a domani alle 11. "Siamo perplessi"

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Nomine Ue - Conte e il no dell’Italia a Timmermans : «Metodo sbagliato - con noi altri 10-11 Paesi» : Il presidente del Consiglio al termine del vertice sulle Nomine ai vertici delle istituzioni europee. L’obiettivo per l’Italia: un commissario con «un portafoglio di peso». Macron: «Il negoziato è fallito»

Conte : confido poter evitare procedura : 14.04 "confido sempre di poter evitare" la procedura d'infrazione, "certo, i numeri sono sempre quelli: positivi,non sono cambiati", ha detto il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio Europeo. Rispetto alle parole del Commissario al Bilancio Ue, Oettinger,che ritiene probabile l'avvio della procedura in settimana, se l'Italia non soddisferà le richieste, Conte risponde: "il percorso è molto chiaro, parliamo con atti. Oggi deliberiamo ...

Giuseppe Conte - patto sovranista con Visegrad : così fa saltare l'inciucio sulle nomine Ue : Non è stata trovata l'intesa sulle nomine e il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk "ha sospeso" il summit e lo ha riconvocato per martedì 2 luglio. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, i capi di Stato e di governo dell'Ue avrebbero cercato di trovare un accordo su un "pacchetto

Nomine Ue - Conte e il no dell’Italia Timmermans : «Metodo sbagliato - con noi altri 10-11 Paesi» : Il presidente del Consiglio al termine del vertice sulle Nomine ai vertici delle istituzioni europee. Conte ha parlato anche con la Merkel della comandante della Sea Watch: «Le ho detto che è nelle mani della magistratura»

Lo slittamento delle nomine fa saltare il collegio dei Commissari. Conte : "Fiducioso che procedura sarà evitata" : Lo slittamento delle nomine Ue fa saltare il collegio dei Commissari che doveva esprimersi sulla procedura d’infrazione ai danni dell’Italia. Da Bruxelles il premier Giuseppe Conte si dice fiducioso sul fatto che la procedura sarà evitata, e così anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha sospeso il vertice sulle nomine per la leadership delle principali istituzioni e ...