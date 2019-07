Concorsi Comune di Bologna | aggiornato il Piano Assunzionale del triennio | 204 nuovi

leggioggi

(Di martedì 2 luglio 2019)ildei Fabbisogni del2019 – 2021 deldi: 204inserimenti oltre ai 310 previsti a Febbraio. In arrivo anchedi, oltre a procedure di mobilità, per la selezione delle figure professionali necessarie. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Scopri ipubblici attividi: ilEntro il 2021 l’Amministrazione comunale assumerà 204 dipendenti in più rispetto a quanto stabilito daldei Fabbisogni approvato dall’Ente nel Febbraio 2019. Leggi ildei Fabbisogni deldiNello specifico sono previste: 2019: 54 unità in più, per un totale di 105 assunzioni; 2020: 35 nuove unità, per un totale di 54 assunzioni; 2021: 26 unità in più per un totale di 45 assunzioni. Nell’intervista riportata suToday.it il ...

