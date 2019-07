Comprare casa | un sogno possibile per il 78% delle famiglie italiane

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Nel 2018 il volume di compravendite di immobili residenziali in Italia ha raggiunto quota 578.647 scambi, con una crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente: come riporta un recente articolo di Immobiliare.it, nel 2018è statoper il 78%, percentuale che nel 2012 era invece ferma al 47%. Lo conferma il Rapporto annuale dell’Osservatorio immobiliare dell’AgenziaEntrate, secondo il quale questo risultato si deve principalmente a tre fattori: mutui con tassi di interesse ai minimi, prezzi in costante calo e un reddito disponibile leggermente maggiore. L’Emilia-Romagna è la regione che fa da traino, con un incremento dell’11,3% resosoprattutto dalla performance di Bologna: nel Capoluogo le compravendite sono cresciute del 10,2%. Seguono a ruota le Marche (+10,2%) e il Veneto (+10%). Solo in Basilicata emerge un’inversione ...

