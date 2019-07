Como | ritrovato il corpo della calciatrice svizzera Florijana Ismaili

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Valentina Dardari Laera scomparsa nelle acque del lago, si era tuffata mentre si trovava in barca in compagnia di un'amica È statoilsenza vita di, ladi originescomparsa asabato scorso. Era a circa 204 metri di profondità. Le ricerche, iniziate subito dopo la sua scomparsa, solo oggi pomeriggio, martedì 2 giugno, hanno portato a questa tragica conclusione. La 24enne sabato 29 giugno aveva deciso insieme a una amica di noleggiare una barca e fare una gita a Musso, località sul lago di. A causa del clima particolarmente torrido,aveva pensato di tuffarsi in acqua, per trovare refrigerio. Purtroppo però lanazionale, da quel momento non era più riemersa. L’amica, sotto choc, era riuscita ad allarmare i soccorsi e subito sul posto erano giunti i Vigili del ...

qn_giorno : Ritrovato il corpo di #FlorijanaIsmaili . Era scomparsa nel #lago dopo un tuffo #Como - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Calciatrice svizzera dispersa nel lago di Como, ritrovato il corpo #lagodicomo - radiolombardia : Ritrovato il corpo della calciatrice svizzera dispersa nel lago di Como - -