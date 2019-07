Come sarà il futuro dell’arte?

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Portrait of Edmond de Belamy esposto da Christie’s a New York (foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images) Il 25 ottobre 2018 l’opera chiamata Ritratto di Edmond Belamy è stata venduta a un’asta di Christie’s per 432500 dollari. È il ritratto di un gentiluomo ottocentesco, forse un uomo di chiesa. A distinguere questa opera da un ritratto classico è la mancanza di buona parte dei tratti del volto, il che rende il dipinto più contemporaneo e anche vagamente inquietante. Ma non è questa la caratteristica principale: a produrre il quadro, infatti, non è stato un artista umano, ma un’intelligenza artificiale. Quanto avvenuto da Christie’s sembra rappresentare una fondamentale svolta: il mondonon è più esclusivo dominio dell’uomo? Non si è nemmeno trattato di un caso unico: anche Sotheby’s, pochi mesi fa, ha messo all’asta un’opera (Memories) creata da algoritmi di intelligenza ...

Mov5Stelle : Il 5G porterà nuovi servizi per i cittadini e sarà la base per lo sviluppo digitale del paese, andiamo avanti su qu… - BresciaOfficial : Nuovo stadio Mario Rigamonti. I rendering di come sarà il nuovo impianto. #FORZABRESCIA #BSFC #SOLOBRESCIA ?????? - rubio_chef : Mi chiedo come si possa essere così infami senza preoccuparsi del giudizio della comunità internaz... ah sempre per… -