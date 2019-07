Come far resistere il trucco al caldo

ATOMIC cerca nuovi ambassador! Passione per lo sci e grande presenza sui social : ecco Come fare a candidarsi : ATOMIC cerca nuovi ambassador: sei sempre sulle piste, nel park o galleggi nella powder? Adori le montagne innevate e hai una rilevante presenza sui social ed eccellenti doti di comunicatore e di creatore di contenuti? Allora candidati subito! Quando sei innamorato di uno sport, quando la neve e la voglia di velocità diventano i tuoi pensieri costanti e ogni tuo momento libero vorresti solo passarlo in montagna con gli sci, ma soprattutto ...

Paola Perego a DM : «Vorrei fare Non Disturbare tutto l’anno. La Talpa senza di me? E’ Come se rapissero mio figlio» : Paola Perego © Giuseppe Filosa La vera Paola Perego. A Non Disturbare, la conduttrice brianzola si sente davvero se stessa, libera di curiosare nelle vite degli altri e di ascoltare davvero le persone. Per la nuova edizione, al via domani sera in seconda serata su Rai1, Paola incontrerà anche uomini (qui gli ospiti), chiamati a mettersi a nudo non senza difficoltà. “Gli uomini fanno più fatica a mostrare le loro emozioni, noi donne siamo ...

Guadagnare con gli affitti brevi? Ecco Come fare : Trova un prezzo ottimaleChiarisci a te stesso cosa ti aspettiTrova i punti di forzaDefinisci le regole della casaPrepara quello che serveNon sottovalutare il tempoNon sottovalutare i viciniNon mentire agli ospitiNon fare male i contiNon rispondere d’impulso a una cattiva recensioneNato nel 2007 come sito per arrotondare, affittando la camera degli ospiti, in pochi anni Airbnb è diventato il gigante della sharing economy, fonte di reddito ...

Huawei P30 Pro Come fotografare il tramonto con smartphone : scattare foto bellissime del tramonto con lo smartphone Huawei P30 Pro bisognerà usare la modalità avanzata della fotocamera modificando i parametri della fotocamera manualmente e adattando le situazioni ambientali volta per volta.

Kean - parla il padre : “Novità la prossima settimana. Non deve fare Come Balotelli” E su Di Biagio… : Jean Biorou Kean, papà di Moise, ha parlato del figlio a Juvenews. Tanti gli argomenti toccati: dal futuro al paragone con Balotelli fino a Di Biagio. Si parte dal futuro di Kean, avvicinato all’Inter e all’Ajax nelle ultime settimane: “Magari la prossima settimana posso dirti qualcosa in più. Lui è contento di giocare nella Juve e se la società decide di trattenerlo lui resta, altrimenti se pensano di mandarlo via e ...

Porto d’Armi per Difesa Personale : requisiti - rinnovo - costo - armi consentite - Come farne richiesta : Il Porto d’armi per Difesa Personale è tornato nuovamente al centro dell’attenzione del dibattito comune, considerando il cambiamento epocale di alcune leggi circa la Difesa Personale che hanno avuto luogo negli ultimi tempi. Per Porto d’armi si intende il pezzo di carta che attesta la legalità del possedimento di armi, la licenza ufficiale con il quale le autorità competenti lasciano la libertà ad un cittadino di acquistare una propria arma ...

PestAway Mini Pocket : opinioni sull’antizanzare portatile - Come funziona - prezzo - dove trovare in farmacia e online : PestAway Mini Pocket è il nuovo anti-zanzare portatile che si presenta nel mercato come un sistema innovativo per affrontare la dura lotta contro insetti e roditori. Questi animali, soprattutto le tanto temute zanzare, si concentrano specialmente nella stagione estiva quando l’afa e il caldo ricreano l’habitat ideale di queste piccole speci, la cui presenza risulta però indesiderata all’uomo. Le persone ricorrono a svariati rimedi pur di porre ...

Come creare frasi da far ripetere ad Alexa : Alexa è l’assistente vocale sviluppato da Amazon e presente su tutti gli Amazon Echo, alcuni degli smart speaker di altri brand e persino nell’applicazione per smartphone e tablet (disponibile sia su iOS che Android). Le leggi di più...

Contributo unificato online con PagoPa in tutta Italia : Come fare : Con provvedimento del 6 giugno 2019 è stata estesa a tutte le regioni la possibilità di effettuare il pagamento del Contributo unificato tramite il “Nodo dei pagamenti-Spc (PagoPa)” per i ricorsi e gli appelli che sono depositati presso la segreteria di tutte le commissioni tributarie. La possibilità può essere utilizzata per le costituzioni in giudizio telematiche a decorrere dal 24 giugno 2019. Fino al giorno precedente la modalità poteva ...

Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità : ecco Come fare nel nostro video : ecco come abbiamo trasformato il best seller su Amazon Samsung Galaxy A40 in uno smartphone adorabile L'articolo Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità: ecco come fare nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Come fare backup bootloader Linux : Pur essendo uno strumento affidabile rispetto ad altri bootloader Linux alternativi, GRUB non è perfetto, quindi questo nuovo tutorial di oggi, intitolato “Come fare backup bootloader Linux“, interesserà a molti utenti. GRUB: cos’è GRUB è leggi di più...

Come fare backup impostazioni di KDE Plasma su Linux : Visto che utilizzate KDE Plasma Come ambiente desktop sul vostro PC Linux, vorreste salvare una copia dei file di configurazione da ripristinare in caso di problemi. Per fare ciò, è necessario seguire alcune precise istruzioni leggi di più...

Demenza senile : farmaci di uso comune - Come quelli per la depressione - possono causarne l’insorgenza : Alcuni farmaci di uso comune, come antidepressivi e medicine per problemi di incontinenza, presi in età adulta potrebbero aumentare del 50% il rischio di ammalarsi di Demenza negli anni a venire. A confermarlo è un maxi-studio condotto da esperti della University of Nottingham, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Gli ‘anticolinergici’ sono una vasta classe farmacologica utile per tante indicazioni terapeutiche, come ...

Come fare backup impostazioni Linux su chiavetta USB : Molti non lo sanno ma è possibile salvare una copia delle impostazioni Linux e dei file di configurazione su un dispositivo di archiviazione esterno in maniera molto semplice. All’interno di questo nuovo tutorial di oggi, leggi di più...