Colpo alla mafia a Palermo | le intercettazioni

RABIOT ALLA JUVENTUS : TUTTO FATTO/ L'ennesimo Colpo a costo zero dei bianconeri : RABIOT ALLA JUVENTUS, TUTTO FATTO. Ecco L'ennesimo colpo a costo zero dei bianconeri: da Pirlo a Pogba, passando per Khedira e…

Lei rifiuta le sue avance e lui si vendica sparando un Colpo alla testa alla figlia di 10 mesi : Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesse rifiutato le sue avance ad una festa. Così, per vendicarsi, ha esploso un colpo di pistola alla testa della figlia di lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su ...

Duro Colpo alla camorra : oltre 100 arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : Luca Sablone Sequestrati beni per 130 milioni: i reati contestati vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti Maxiblitz all'alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, che questa mattina hanno eseguito - su tutto il territorio nazionale - ben 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Durissimo colpo alla camorra, in particolare ...

Roma - giovane morto a una festa alla Sapienza : si indaga per omicidio Colposo : Nei giorni scorsi un giovane di 26 anni, Francesco Ginese, è morto a seguito della recisione dell'arteria femorale avvenuta durante un tentativo di scavalcare i cancelli per entrare ad una festa organizzata dentro la nota università 'La Sapienza' di Roma. Il giovane, che lavorava a Bologna ed era originario di Foggia, si trovava a Roma per qualche giorno e aveva deciso di partecipare all'annuale festa dei collettivi studenteschi della 'Sapienza' ...

Colpo alla 'ndrangheta in Emilia : arrestato Giuseppe Caruso presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari anche il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo. Salvini: "Avanti tutta contro i clan"

GOLPE ETIOPIA - PREMIER "SVENTATO"/ Uccisa mente Colpo di stato : allarme della Chiesa : GOLPE ETIOPIA, PREMIER Ahmed 'sventato colpo di stato contro il Governo, ucciso il capo dell'esercito da guardia del corpo'. allarme dalla Chiesa

Pallanuoto - Colpo di mercato della Pro Recco - torna Pietro Figlioli : “La mentalità vincente in questa società è unica” : La Pro Recco mette a segno un importante colpo di mercato con l’acquisto di Pietro Figlioli. Il capitano del Settebello torna così in biancoceleste dopo due stagioni in Lombardia, prima alla Sport Management e poi al Brescia. Figlioli aveva giocato già nove anni con la Pro Recco nel 2006/2007 e dal 2009 al 2017. Il 35enne nato a Rio de Janeiro è stato il secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato con 67 gol e sarà un rinforzo di ...

Uomini e donne - Mara Fasone vuole tornare in tv : Colpo di scena dalla De Filippi : Uomini e donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv. L’ex tronista siciliana dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso di concludere il suo percorso prima del tempo, lasciando il trono e non presentandosi più in trasmissione. Forse per questo motivo, oggi, Mara vorrebb

Ragazzo di 20 anni trovato morto con un Colpo d'arma da fuoco alla tempia : Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una zona di campagna tra Torre Lapillo a Porto Cesareo, in Salento

