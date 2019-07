Claudia Gerini al concerto dei Tiromancino | su Instagram la tenera dedica per l’ex

Claudia Gerini : "Con Verdone l'incontro della mia vita" : L'attrice deve l'inizio della sua carriera al regista romano che l'ha voluta nel film "Viaggi di nozze", poi ancora in...

I feticisti osannano i miei piedi carini! Claudia Gerini vittima di molestie social : Claudia Gerini ha parlato dello strano corteggiamento che riceve sui social, da parte dei feticisti. Claudia Gerini, ex compagna di Federico Zampaglione, è tornata a far parlare di sé, per aver rivelato in radio di essere spesso vittima delle avances spinte dei feticisti. L'attrice ha infatti concesso un'intervista intimista al programma radiofonico "I lunatici", in onda su Rai Radio 2, che viene trasmesso dopo la mezzanotte. ...

Claudia Gerini : "Su Instagram i feticisti chiedono le foto dei miei piedi. Reagisco col sorriso" : “Su Instagram ho i feticisti che chiedono foto dei piedi, vanno molto forte”. Lo ha detto Claudia Gerini, intervenuta a I Lunatici di Radio 2. “Li ho carini, non è che li posto perché me li chiedono – ha aggiunto - ma ogni tanto ho postato foto dei miei piedi che camminano sulla spiaggia. Ogni tanto ricevo richieste strane, ma bisogna sempre reagire con un sorriso. Non bisogna né troppo crederci, né troppo prendersela”.L’attrice ha poi ...

Conferenza Totti - Claudia Gerini : “non andrò più allo stadio” : Dopo la Conferenza stampa fiume di Totti, Claudia Gerini annuncia all’AGI che per l’addio del giallorosso “unico al mondo, romano, romanista, e campione” non andrà più allo stadio: “Temo che saranno in tanti a prendere questa decisione. Ormai questa societa’ ci sta togliendo tutto, anche la speranza“. L’attrice è dalla parte di Totti: “In questi due anni non gli hanno dato un ruolo, ...

Claudia Gerini : «Grazie a Federica Angeli sono una donna migliore» : Una donna che ha lottato e continua a lottare in nome della libertà e della verità. La vita di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica sotto scorta da sei anni per aver raccontato e scovato la mafia di Ostia del clan Spada, diventa un film. A mano disarmata di Claudio Bonivento (nelle sale dal 6 giugno), ispirato all’omonimo libro della Angeli, ripercorre le tappe della sua battaglia contro la mafia del litorale romano: dalle prime minacce ...

Claudia Gerini - la confessione : "Perché per sei mesi ho vissuto sotto scorta - un incubo" : Nel film A mano disarmata Claudia Gerini è la giornalista Federica Angeli, che ha condotto inchieste sul clan Spada di Ostia e per questo vive sotto scorta dal 2013. "È una donna dalla forza eccezionale. Io ho vissuto sotto scorta per il mese delle riprese e posso assicurare che è come stare in prig

Ho un uomo! Claudia Gerini innamorata di Simon Clementi : Claudia Gerini rivela al settimanale Chi di essere di nuovo innamorata. Dopo l'addio con Andrea Preti, un anno fa, l'attrice non aveva più avuto una storia ufficiale, ma a quanto pare Simon Clementi, questo il nome del nuovo compagno, le ha proprio rubato il cuore. I due comunque erano già stati paparazzati insieme, ma soltanto adesso arriva la conferma da parte di lei. "Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, ...