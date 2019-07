Cina installa app-spia negli smartphone dei turisti che entrano nello Xinjiang

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) App di sorveglianzate segretamente sui telefonini deiper controllarli. A infiltrarle è la polizia di frontiera cinese, che innesta il controllo elettronico nei dispositivi dei visitatori che accedono, regione a maggioranza musulmana al confine col Kirghizistan. Lo scrive il Guardian sulla base di un’inchiesta realizzata in partnership con la Süddeutsche Zeitung, il New York Times e altri che ha permesso di svelare segni di un’intromissione capillare sui dati personali di numerosi stranieri alle porte del gigante asiatico. L’indagine è nata dalla segnalazione di varie persone che hanno raccontato di essere state costrette a consegnare glialle guardie di dogana, per poi ritrovarsita – almeno su quelli con sistema android – non un gps tracker, come credevano, bensì un’applicazione sospetta. Tra le persone coinvolte, anche ...

