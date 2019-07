Cina condanna manifestazioni Hong Kong

Laesprime "ferma" per i disordini di ieri ae per l'irruzione al palazzo dell'Assemblea Legislativa, il parlamento, da parte di un gruppo di manifestanti. Per Pechino si tratta di una "aperta sfida" alle basi della politica "un Paese,due sistemi", che regola il rapporto tra lae l'ex colonia Gb. "Queste gravi violazioni -dice un comunicato diffuso dai media cinesi- calpestano lo stato di diritto di" Pechino chiede di "ristabilire l'ordine sociale al più presto".(Di martedì 2 luglio 2019)