Cile-Perù | semifinale Copa America | pronostico mai scontato nel Classico del Pacifico

(Di martedì 2 luglio 2019) La secondadi2019 è, un incontro sicuramente meno altisonante e blasonato di Brasile-Argentina, primo penultimo atto in tabellone, ma mai banale: nemmeno in amichevole mentre qui c’è in palio la finale di domenica sera nel mitico Maracanà di Rio de Janeiro. La partita è accompagnata da una forte rivalità che affonda le sue radici nel passato e va anche oltre il calcio, non a casoè denominata dalla stampa sportiva sudna come ildel. La Roja difende il titolo di bicampione (2015 e 2016 Centenario) mentre in precedenza non era mai salita sul trono del Sud. Dall’altra parte, la Blanquiroja può vantare lo stesso numero di trionfi, ma l’ultimo risale al lontano 1975 (nel 1939 il primo). Comunque confermando ancora una volta il buonissimo rapporto con la, la nazionale Incas è alla terzanelle ultime ...

