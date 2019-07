Ciclismo | iniziati i lavori al Velodromo di Montichiari! Nuovo tetto entro settembre

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Ildi Montichiari sta rinascendo. La struttura era stata chiusa un anno fa per le continue infiltrazioni d’acqua dal, ieri sononecessari per la posa di 11mila metri quadrati di teli che formeranno un cappuccio sulla copertura esistente. Isi concluderanno il prossimo 8e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’impianto potrà entrare in funzione un paio di settimane dopo cioè quando verrà conclusa la verniciatura della pista in pino di Svezia. Le Nazionali Italiane disu pista torneranno così ad avere la propria casa al coperto in cui si prepareranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il finanziamento, presente sul capitolo Sport e Periferie del Governo, è di 1,8 milioni di euro: una cifra importante che permetterà di riavere a disposizione ilin provincia di Brescia il cui punto più alto si trova a 22 metri ...

