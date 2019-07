Chiude all' improvviso la palestra dei vip a Roma | Siamo stati truffati | pronti alla

Volleyball Nations League - l’Italia maschile Chiude al settimo posto : il bilancio del ct Blengini : Chiusa al settimo posto la Volleyball Nations League con la sconfitta con il Brasile, il ct Blengini ha tracciato il proprio bilancio Al termine delle cinque settimane di Volleyball Nations League che hanno visto impegnati gli azzurri in Cina, Russia, Bulgaria, Brasile e per la Pool 14 a Milano, il ct Chicco Blengini traccia un bilancio della competizione. “Dalla partita disputata contro la Francia è ufficiale che non possiamo più ...

Pedullà : Raiola e Manolas fanno un passo indietro e si Chiude alle cifre proposte dal Napoli : Come preannunciato da Pedullà su Twitter Manolas e il Napoli hanno finalmente raggiunto l’accordo. Dopo un rilancio del procuratore del calciatore greco, Mino Raiola, il club azzurro ha avuto la meglio ed ha chiuso la trattativa alle sue condizioni “il lieto fine è che Mino Raiola e KostasManolas accettano le iniziale condizioni del Napoli: 3,5 a stagione per cinque con i bonus per arrivare a 4. passo indietro rispetto alle ...

Moto3 - Risultato GP Olanda 2019 : Arbolino e Dalla Porta uno-due ad Assen - Antonelli Chiude in ottava posizione - lontano Canet 12° : Tony Arbolino concede il bis e, dopo il trionfo del Mugello, fa sua anche la tappa di Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il centauro della Honda (VNE Snipers) si è reso protagonista di un successo all’ultimo giro, in volata, nei confronti di Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″045, costretto alla resa ancora una volta, come nella corsa toscana. In terza piazza il ceco Jakub ...

Futuro Insigne – ADL non Chiude alla cessione ma detta i tempi : Stando a quanto riportato da “Il Mattino”, quella di Lorenzo Insigne si preannuncia un’estate caldissima per il suo Futuro da calciatore. Futuro Insigne – Per il momento il talento di Frattamaggiore si gode le vacanze in Sardegna. Il quotidiano di Napoli scrive inoltre dell’interessamento dell’Atletico Madrid verso l’attaccante azzurro ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. La base ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Ungheria Universiade-Italia 8-14. Il Setterosa Chiude con due vittorie ed una sconfitta : Il Setterosa chiude la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile con due vittorie ed una sconfitta: a Budapest, nella terza ed ultima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha battuto per 14-8 l’Ungheria Universiade, selezione che prenderà parte alla rassegna che scatterà a Napoli ad inizio luglio. Ancora sugli scudi per la Nazionale di Fabio Conti Roberta Bianconi, autrice di una tripletta, con ...

Giochi Europei di Minsk – Bacci Chiude a un passo dalla finale nella 3 posizioni : Lorenzo Bacci ad un passo dalla finale nella 3 posizioni ai Giochi Europei di Minsk Quinta giornata di gare ai Giochi Europei di Minsk: in gara oggi gli atleti nella carabina libera 3 posizioni uomini. Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) ha disputato una buona gara di qualificazione ma il punteggio non è stato sufficente per accedere alla finale (1171). La competizione è stata vinta dal russo Sergey Kamensky (461.6). Al secondo posto si è piazzato ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy Chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

Ciclismo - Marta Bastianelli rimane senza squadra : “La Virtu Chiude per problemi economici - sono alla ricerca” : Marta Bastianelli non parteciperà al Giro d’Italia che scatterà venerdì 5 luglio da Cassano Spinola, la Campionessa d’Europa accusa infatti una tendinite al vasto mediale del ginocchio destro e dunque non si cimenterà con la Corsa Rosa. La 32enne, quest’anno vincitrice del Giro delle Fiandre, ha incominciato a pedalare oggi come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport dopo uno stop di quasi 10 giorni e si concentrerà sulla ...

Radio Marte - Veretout-Napoli : “Il giocatore è in città - ha chiesto all’ag. di mettere in stand-by altri club. Ultimatum di Giuntoli - spunta la data per Chiudere…” : Trattativa Veretout-Napoli Il centrocampista , sarebbe ancora nel mirino del Napoli e, nonostante l’interesse concreto di altri club, potrebbe comunque finire in azzurro. Glii ultimi aggiornamenti sulla trattativa Veretout- Napoli. A parlarne è Raffaele Auriemma a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il giornalista ha dato un’importante notizia sul futuro del giocatore francese assistito ...

Ex Ilva - Di Maio Chiude ad Arcelor : “Stop all’immunità penale”. Presentati tutti gli interventi di riconversione economica : Luigi Di Maio non intende schiodarsi dallo stop all’immunità penale, di fronte al quale ArcelorMittal aveva espresso preoccupazione e chiesto di ristabilire la “certezza del diritto” perché senza sarebbe “impossibile gestire” l’impianto. “Il problema è risolto perché non c’è più immunità penale – è stata la risposta del ministro dello Sviluppo Economico, a Taranto per il Tavolo del contratto ...

Roma - il Gay Village fallisce : ecco come mai lo storico locale ha dovuto Chiudere i battenti : Nonostante il recente matrimonio celebrato con l’attrice Eva Grimaldi, per Imma Battaglia, fondatrice del Gay Village e icona della lotta per i diritti civili, sono ore concitate e niente affatto serene. Infatti il suo storico locale, attivo da 18 anni e uno dei capisaldi della movida LGBT Romana, è fallito. Sul quotidiano “Il Tempo” sono stati pubblicati i bilanci e si evince che sono diverse le cause che hanno portato alla chiusura del ...

Allan & Insigne - il Napoli non Chiude : «Eventuali offerte saranno valutate» : Le voci di mercato si inseguono anche ora che il pallone rotola solo per alcuni azzurri, impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Il Napoli, però, dal suo account Twitter ha...

Napoli - all'anagrafe di Fuorigrotta c'è un solo dipendente : «Senza di me Chiude tutto» : L?accorpamento delle sedi per i servizi anagrafici e la mancanza di personale, hanno scatenato la bagarre nei dieci parlamentini. La direttiva di palazzo San Giacomo che contemplerebbe...

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Grecia 17-9. Il Settebello Chiude a punteggio pieno : Il Settebello cala il tris, resta a punteggio pieno, e certifica la vittoria (ottenuta già ieri) nel 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto: annichilita nell’ultimo incontro la Grecia, battuta per 17-9 grazie ad un primo quarto praticamente perfetto degli uomini di Sandro Campagna, chiuso sul 7-1. Vendicata così la sconfitta di misura patita mercoledì a Siracusa. Torna in porta Del Lungo tra gli azzurri, alternato con ...