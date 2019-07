Chiara Ferragni | Leone prouncia le prime parole | una spiazza tutti Video

Chiara Ferragni - Leone prouncia le prime parole : «Mamma - papà - tet***...». La terza spiazza tutti Video : Chiara Ferragni, il piccolo Leone impara a parlare, ma una delle prime parole spiazza tutti. In un Video postato dall'influencer su Instagram, il bimbo sdraiato su un'amaca pronuncia le sue...

Chiara Ferragni - Leone pronuncia le prime paroline : «Mamma - papà - ***…». La terza spiazza tutti : Chiara Ferragni, il piccolo Leone impara a parlare, ma una delle prime parole spiazza tutti. In un video postato dall’influencer su Instagram, il bimbo sdraiato su un’amaca pronuncia le sue prime paroline: «Mamma, papà…». Ma la terza spiazza tutti. Nel filmato il bimbo sembra voler pronunciare un termine che inizia con la T, ma la parola che esce fuori fa sorridere i fan. «Tette», esclama Leone e i commenti ironici non si ...

Chiara Ferragni in lacrime per i vergognosi insulti alla sorella Valentina : uno sfogo amarissimo : Ancora una volta Chiara Ferragni nel mirino degli haters. Non solo lei, ma anche la sorella, Valentina Ferragni, insultata per il suo corpo. Un caso di cui parla la sorella più famosa. Lo fa in una story su Instagram, uno sfogo amaro, un video in cui si mostra con gli occhi lucidi: "Donne ricordatev

Chiara Ferragni e le altre star in front row alle sfilate d’alta moda a Parigi : Chiara Ferragni e Valentina Ferragni da Giambattista ValliAraya A. Hargate da Giambattista ValliNicole Richie da Giambattista ValliNicky Hilton da Giambattista ValliCamila Coelho da Giambattista ValliNikki Reed da Giambattista ValliOlivia Palermo da Giambattista ValliBianca Brandolini D'Adda da Giambattista ValliPixie Lott da Ralph & RussoBrittany Xavier da Ralph & RussoCamila Coelho da Ralph & RussoCheryl Col da Georges ...

Chiara Ferragni svela il primo messaggio mandato a Fedez : È l’imprenditrice milanese a svelare in un video pubblicato tra le IG Stories perché: “Una delle ultime volte che sono venuta qua d’estate è quando poi ho mandato il primo messaggio a Fede…”. A questo punto però, il video si interrompe proprio mentre Fedez prova a intervenire. \\Non si capisce bene quello che volesse dire perché si riesce a sentire solo: “Quindi, ma io…” In un secondo video, Chiara Ferragni, questa volta senza Fedez, completa ...

Bebè in arrivo? Chiara Ferragni e la mano sulla pancia che insospettisce i fan : L'influencer cremonese Chiara Ferragni deve fare i conti tutti i giorni con i commenti, positivi e negativi del popolo del web, ma stavolta il motivo della curiosità dei fan sarebbe uno scatto in cui la 32enne si tocca la pancia. E c'è già chi sospetta un altro Bebè in arrivo.\\ Chiara Ferragni si è presa una pausa domenicale per trascorrere la giornata con il marito Fedez e le sorelle al Castello di Rivalta, e ha postato vari ...

