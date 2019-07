Chi se ne frega dei social | Emma Marrone è libera di dire postare ciò che vuole

Sea Watch 3 se ne frega dell'alt della GdF : è in porto. Il Viminale Chiama in causa l'Olanda : Lo scontro è totale, perché Sea Watch 3 - come annunciato giù alla vigilia - è passata dalle parole ai fatti. La capitana della ong, Carola Rackete, ha infatti forzato il blocco navale entrando con la nave in acque italiane, obiettivo far sbarcare i 42 immigrati a bordo a Lampedusa, a cui ha chiesto

La vita in diretta - doppia beffa per Francesca Fialdini? "Chi la frega a Unomattina" - caos in Rai : TvBlog lancia l’indiscrezione. Francesca Fialdini sembrerebbe destinata a perdere la conduzione de La vita in diretta nella prossima stagione televisiva, a favore di Lorella Cuccarini, che al momento rimane la candidata numero 1 per prendere le redini del programma pomeridiano di Rai1. E proprio TvB

Smartphone - ocChio ai costi extra in vacanza. Come non farsi fregare sui giga : occhio alle fregature sotto l'ombrellone perché nonostante l'addio al roaming per molti lo Smartphone può costare carissimo. La trappola riguarda soprattutto il traffico dati - internet, videochiamate, video su WhatsApp, ecc. - che consumano di più. Sono infatti state introdotte delle limitazioni al

Non vi piace il calcio femminile? Chissenefrega : Mario Adinolfi affida a Twitter un dubbio che effettivamente sta levando il sonno a milioni di italiani: “Sono sessista se dico che il calcio femminile è ridicolo e noioso?”. Come lui, diversi altri personaggi pubblici che hanno esternato sull’argomento negli ultimi giorni si spiegano facilmente: la

Nomine Ue - sChiaffo a Salvini - Meloni - sovranisti e Italia : la "cena delle poltrone" - il piano per fregarci : Inizia a cena, al Palais D'Egmont di Bruxelles, la trattativa sulle Nomine europee. E l'Italia è già stata esclusa. A tavola, rivelano Repubblica e Messaggero, "i sei leader nominati coordinatori dalle tre grandi famiglie politiche europee: per i Socialisti i big Sanchez e Costa, per i Liberali il p

Massimo Cacciari : "Il risChio grandi navi a Venezia denunciato da 20 anni. I governi se ne sono fregati" : “Era risaputo che queste grandi navi sono dannose e che c’era questo colossale rischio. Un rischio che viene denunciato invano da 20 anni” Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, interviene sull’incidente che tra la nave Msc e un’imbarcazione avvenuto nel canale della Giudecca e punta il dito contro i vari governi che negli anni si sono susseguiti: “Le amministrazioni comunali non contano nulla, non hanno ...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - Chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Giorgia Meloni frega il silenzio elettorale : "Per Chi votiamo - oggi?" : Come aggirare il silenzio elettorale? Giorgia Meloni sfrutta.... i Meloni. Di buon mattino, nel giorno del voto per le elezioni Europee, la leader di Fratelli d'Italia posta su Twitter il video che potete vedere qui sotto. "Siamo in silenzio elettorale, quindi non si può dire per chi votare. Ma...",

Massimo Giletti dopo Non è l'Arena : "Chi non poteva non sapere". Sea Watch - hanno fregato Salvini? : Zitti tutti, parla Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, dà la sua versione dei fatti circa quanto è accaduto nel suo studio ieri sera, domenica 19 maggio. In sintesi: Matteo Salvini ha appreso in diretta che gli immigrati a bordo della Se