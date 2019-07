Chi emigra per denaro ha ragione Rispetto ai loro Paesi siamo ricchi | anzi ricchissimi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Si è riaccesa con prepotenza la questione relativa ai migranti, con quello che è ormai uno scontro di visione politica e ideale, non italiana, ma internazionale. Scontro legittimo e inevitabile, visto il radicamento delle posizioni, ma comunque costruito intorno a un assunto: “devono entrare e rimanere solo i migranti che ne hanno diritto”. Il concetto ha dei contorni dati per scontati. Ha diritto chi viene dadai quali è lecito fuggire per guerre in atto, persecuzioni, violazioni di diritti civili palesi e gravi. Per gli altri la prospettiva è il rimpatrio. Ma chi sono gli altri? A parte i casi di persone compromesse nelpaese per motivi di illegalità e criminalità, per la maggior parte si tratta dei cosiddetti “migranti economici”, cioè coche in varie forme e condizioni scappano dalla povertà con l’intenzione di un riscatto sociale. Non vuole essere questo il luogo per ...

