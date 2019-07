Chi è von der Leyen | ministro della Difesa in Germania in pole per la Commissione Ue

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Che vittoria. Il sorpasso su Leclerc? Se non ci lasciano gareggiare devono Chiudere la F1” : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa a Spielberg. Il pilota della Red Bull, scattato dalla seconda piazzola, si è reso protagonista di una brutta partenza ma poi pian piano ha ricostruito la sua gara e ha operato il sorpasso decisivo a tre giri dal termine, con una manovra su Charles Leclerc che è finita sotto inchiesta. L’olandese ha raccontato la sua gara nelle consuete dichiarazioni ...

Otto e mezzo - Andrea Scanzi picChia duro Rita Pavone : "Che lei - in quanto sovranista...". Il siluro sulla Lega : Ospite assiduo di Lilli Gruber, stavolta Andrea Scanzi se l'è preso addirittura con Rita Pavone. A Otto e mezzo su La7 si parla anche di tv e l'editorialista prezzemolino del Fatto quotidiano, come sOttolinea anche TvBlog, non è tenero né con il direttore di Raidue Carlo Freccero (peraltro in quota

Savona - spiaggia libera sì o no? Ogni anno se ne discute - ma questa volta si risChia di peggio : Flavia Calleri è una giovane mamma di Savona che lavora in una libreria. La gentilezza fa parte del suo mestiere perché è tutto il giorno a contatto con il pubblico, ma lunedì scorso questa virtù è stata messa a dura prova. “Il mattino del 24 giugno sono andata al mare con mia figlia di due anni e mezzo – racconta – e ho scelto i bagni Iris, perché lì ci sono altri bambini amici di mia figlia. Già all’ingresso mi guardano storto perché non sono ...

Rita Pavone ammette il flop su Rai2 e diChiara : “Condannata a morte dai social” : Rita Pavone commenta gli ascolti di Woodstock su Rai2 e ammette il flop Ieri sera è andato in onda Woodstock – Rita Racconta, lo speciale di Rai2 in omaggio ai cinquanta anni della storica tre-giorni di Woodstock che ha visto alla conduzione Rita Pavone. Il programma non ha ottenuto i risultati sperati, conquistando solamente 355.000 spettatori e non raggiungendo […] L'articolo Rita Pavone ammette il flop su Rai2 e dichiara: ...

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i GioChi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Pedofilia - vittime Chiedono 5 milioni alla diocesi di Savona : Lo scandalo Pedofilia ha travolto la chiesa cattolica in tutto il Mondo, anche se in Italia gli innumerevoli casi di abusi e denunce che si susseguono un po' ovunque tendono a passare inosservati. Oggi, però, è un caso tutto italiano a conquistare le prime pagine grazie all'associazione Rete l'Abuso, che ha deciso di chiedere i danni alla diocesi di Savona-Noli per cinque casi di Pedofilia.I casi ruotano intorno alla figura di don Nello ...

N26 Chiude il conto a due clienti e per il rimborso servono sei mesi : Vi contatto in merito a quanto accaduto alla mia famiglia con la banca tedesca N26. Nel 2018 io e mio figlio abbiamo aperto due conti correnti con...

Fine riprese per Rocco SChiavone 3 : la nuova stagione slitta su Rai1? : Novità in arrivo per Rocco Schiavone 3. Le riprese della nuova stagione della fiction si sono da poco concluse, e il cast ha festeggiato condividendo con i fan gli ultimi scatti dal set. Come già anticipato, gli episodi che comporranno il nuovo capitolo saranno quattro, incentrati sui libri di Antonio Manzini: La vita va avanti, L’accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco. La messa in onda di Rocco Schiavone 3 dovrebbe essere ...

Clima - Cia : il pianeta è a risChio - servono obiettivi e tempi certi : “Il pianeta è a rischio. servono obiettivi e tempi certi contro i cambiamenti Climatici. Scongiurare gli effetti devastanti del riscaldamento globale deve restare priorità assoluta“. A ribadirlo è Cia-Agricoltori Italiani, “dopo il fallimentare Consiglio Ue che ha visto saltare l’accordo sull’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, per voto contrario di Polonia, Ungheria, Estonia e Repubblica Ceca“. Secondo ...

“Tu puoi - provaci” : passione - agonismo e impegno sociale in un progetto firmato Francesca SChiavone : Insieme a Chiara Cossalter, responsabile Ufficio Stampa di “Tu puoi, provaci”, facciamo un bilancio dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra la vincitrice del Roland Garros 2010 e il Comune di Milano per assegnare una borsa di studio biennale a una giovane promessa del tennis milanese. Percorso che potrebbe essere solo l’inizio di un progetto molto più ampio “Tu puoi, provaci” è una sfida affascinante perché parla di passione, ...