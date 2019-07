Chi è Ursula von der Leyen | una lady di ferro per il dopo Juncker

Figlia d'arte - 7 volte mamma - merkeliana. Chi è Ursula Von der Leyen : Per la guida alla Commissione Ue sono salite le quotazioni di Ursula Von der Leyen, ministro della Difesa tedesco dal dicembre del 2013 ed esponente di punta della Cdu tanto da meritarsi il titolo di “delfina” della cancelliera Angela Merkel.Figlia di Ernst Albrecht, a lungo presidente del Land della Bassa Sassonia, è cresciuta a Bruxelles dove ha frequentato la scuola europea dal 1964 al 1971. La sua carriera politica inizia ...

Ursula Bennardo attaccata online : "Fai sChifo" e lei risponde a tono : Di Ursula Bennardo, ex corteggiatrice del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, si sta parlando molto ultimamente. La bella Ursula, compagna di Sossio Aruta, è infatti in dolce attesa, e anche in questi lunghi mesi di gravidanza non ha mai smesso di condividere foto e storie sul suo profilo Instagram per tenere aggiornati tutti i suoi fan.Tra i vari scatti pubblicati più di recente, anche una foto che la vede vestire un abito ...

“Sei uno sChifo”. UeD - la frase choc contro Ursula e la sua bimba in arrivo : Sossio Aruta ha scritto una dedica romantica alla sua dolce compagna Ursula Bennardo in occasione del suo compleanno. L’ex calciatore del reality show Campioni ha condiviso uno scatto di coppia sui social e ha accompagnato l’immagine con la seguente didascalia: “Buon compleanno, amore mio. Il mio augurio è di viverti in eterno. Non desidero altro”. La compagna di uno dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, Sossio Aruta, ...

Uomini e Donne Ursula - duro e strano attacco : “Uno sChifo” - e lei va su tutte le furie : Ursula Bennardo, la vita social dell’ex Dama di Uomini e Donne Over Ursula Bennardo è in dolce attesa e ama condividere i momenti più belli delle sue giornate con i vecchi e nuovi sostenitori; la compagna di Sossio Aruta, che ha perso la testa per lei a Uomini e Donne Over e aveva commesso degli […] L'articolo Uomini e Donne Ursula, duro e strano attacco: “Uno schifo”, e lei va su tutte le furie proviene da Gossip e Tv.

Non credevo ai miei ocChi! La felicità di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.-- “Dalla mia ultima ...

Gossip U&D - Ursula fa Chiarezza dopo la lettera a Sossio : 'Lo amo più di prima' : Sono bastate alcune domande che Ursula Bennardo ha fatto a Sossio Aruta tramite le pagine di Di Più a scatenare i Gossip sul loro rapporto: sono stati in tanti, infatti, ad ipotizzare una crisi della coppia dopo aver letto la lettera che lei gli ha fatto recapitare attraverso il noto settimanale. Interpellata dai fan su Instagram su questo argomento, l'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che lei e il fidanzato sono molto innamorati e che i ...

Uomini e Donne - Ursula e Sossio in crisi? L’ex dama Chiarisce : Uomini e Donne, la coppia nata al Trono Over, Ursula e Sossio sono in crisi? Quella lettera che ha generato caos sui social e sul web Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono in crisi? La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne sta aspettando una bambina, Bianca, che nascerà ad ottobre. A scatenare […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula e Sossio in crisi? L’ex dama chiarisce proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - trame : Blanca manipolata da Ursula Chiude la storia con Diego : Le vicende di Una Vita continueranno ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ursula approfitterà dell'arrivo di Cristina ad Acacias 38 per infondere in Blanca dei sensi di colpa talmente gravi da prendere le distanze da Diego. Una Vita: Ursula rapisce suo nipote, arriva Cristina ad Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime ...