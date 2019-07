Chi è Isabella De Candia | la nuova fiamma di Francesco Monte

dilei

(Di martedì 2 luglio 2019) Si chiamaDeladi. Bellissima e già famosa su Instagram, la modella, secondo gli ultimi gossip, avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex gieffino. I due sono stati avvistati più volte insieme, l’ultima a Ibiza dove si sarebbero scambiati un romantico bacio, immortalato da alcuni fan e postato su Instagram. Occhi verdi e fisico mozzafiato,assomiglia in modo impressionante a Monica Bellucci e ha in parte costruito la sua carriera proprio sulla somiglianza con l’attrice. Italianissima, amante del buon cibo e business woman – come si definisce lei stessa su Instagram –Defa la modella. Lavora in giro per il mondo e collabora con alcune fra le agenzie più prestigiose, dalla Fashion Model, alla Karin Models in Francia sino alla Uniko Models in Spagna. Alta un metro e 72, ha iniziato a ...

