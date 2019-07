Checco Zalone torna al cinema dopo 4 anni | “Tolo Tolo” uscirà a gennaio 2020

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Maglietta verde, cappello di rafia in testa, l’aria tesa e concentrata e sullo sfondo capanne di paglia e un africano che sorseggia una bevanda: è l’immagine del santinostampata sul listino di Medusa.tre(che poi saranno quattro visto che uscirà il 1) di attesa finalmente il nuovo film dell’attore, questa volta per la prima volta anche regista, intitolato “Tolo Tolo” e girato in Kenia, è pronto a dominare gli incassi delitaliano.L’amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta, con accanto il presidente Carlo Rossella, illustra le dieci uscite per l’anno che verrà e lo stile, al solito, è di understatement ma è chiaro che il terremotoè quel che loro e gli esercenti attendono da tempo: un autore capace di fare le file fuori la sala come ...

