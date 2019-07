Che fine ha fatto Paperone? Topolino lancia la sfida dell' estate | ecco come partecipare

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : il fine settimana Che resterà nella storia italiana di questo sport : Tre vittorie in cinque anni, altre tre in due giorni: è la meraviglia dello sport, che tra sabato e domenica ha visto l’Italia della Canoa slalom scrivere certamente la pagina più splendente della propria storia, ma mettere anche una pietra miliare a livello internazionale: le vittorie di sabato di Stefanie Horn nel kayak e di Roberto Colazingari nella canadese, e quella di domenica di Giovanni De Gennaro nel kayak resteranno per sempre un ...

Che fine hanno fatto i gilet gialli? : Un uomo con un gilet giallo, in cui è riportata la scritta “Facciamo bene a ribellarci” fissa alcuni manifesti (foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP/Getty Images) Sabato 29 giugno, tra le seimila e le diecimila persone sono scese in piazza in Francia per la 33esima manifestazione dei gilet gialli, un movimento di piazza nato lo scorso 17 novembre per protestare contro il rincaro delle accise sul carburante, e così chiamato per via del ...

Gran Turismo 7 - Che fine hai fatto? : La generazione attuale di console targate Sony sta per concludersi, ma di Gran Turismo 7 nemmeno l'ombra. Il finale del 2020 dovrebbe portare sul mercato (stando almeno a quanto annunciato da Microsoft per la sua Project Scarlett, ndr) le nuove piattaforme dei due big dell'industria, ma la serie di Polyphony Digital non sembra avere alcuna intenzione di palesarsi sulla scena. Una scelta molto particolare, se si pensa che l'ultimo capitolo ...

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : 10' alla fine - ultime speranze per le tedesChe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Popp ha tentato di testa il gol del pareggio, ma si alza la bandierina del guardalinee, fallo di fuorigioco per lei. 81′ La difesa svedese è compattissima, sta alzando un vero e proprio muro di fronte alla propria porta. 79′ SCHULT! GRAN PARATA DEL PORTIERE TEDESCO, CHE CONTROLLA BENISSIMO IL DESTRO POTENTE DI JAKOBSSON! 78′ Si può ripartire! 76′ Ecco il ...

Ossessione senza fine - su Raidue un medico Che prende troppo a cuore i suoi pazienti : E' una vera e propria saga quella che parte con Ossessione senza fine, il film-tv in onda questa sera, 29 giugno 2019, alle 21:05 su Raidue. Una saga che ha al centro un inquietante personaggio, il Dr. Beck (Eric Roberts), medico molto esperto ma anche instabile.Ossessione senza fine, trama Il Dr. Beck, infatti, è un apprezzato chirurgo, che però non riesce a trovare una compagna. Cerca spesso di fissare degli appuntamenti online, ma quando ...

Uomini e Donne - Che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli parla di Ambra : "Se riuscirà ad avere la forza Che io - questa storia avrà un lieto fine" : Kikò Nalli, ripresa la sua attività di hair-stylist ad alcune settimane dalla fine dell'esperienza televisiva come concorrente del Grande Fratello 16, è tornato a parlare del rapporto con una delle ex-coinquiline, Ambra Lombardo, che ha iniziato a frequentare anche lontano dalle telecamere del programma di Canale 5. L'interesse reciproco dei due, scoppiato già durante la permanenza forzata nella casa di Cinecittà, aveva fatto storcere il naso ...

Il Segreto - anticipazioni : Che fine ha fatto Julieta? : Il Segreto - Claudia Galan Julieta (Claudia Galan) è pronta a tornare al centro delle trame de Il Segreto e, ancora una volta, non per liete novelle: nelle prossime puntate in onda nel pomeriggio di Canale 5, la ragazza svanirà nel nulla, poco prima del suo matrimonio con l’amato Saul (Ruben Bernal). Lui la cercherà insieme ai compaesani, per scoprire poi una terribile verità, cioè che Julieta è stata rapita da qualcuno che voleva impedire ...

5 libri per capire Che fine ha fatto la sinistra : Enrico Berlinguer alla Festa dell’Unità del 1979 (Mondadori Portfolio/Getty Images) Per ricordarci, anche lontanamente, che cosa sia un indirizzo politico autenticamente progressista c’è voluta una donna tedesca di trent’anni, Carola Rackete, la comandante della nave dell’ong Sea Watch. E allora non dovremmo sorprenderci quando sentiamo – spesso, in verità – dire che la sinistra è morta; eppure, a guardar bene più che ...

Alghero - multato perché lascia finestrino aperto : "Un invito ai ladri" : Lo stupore del turista: applicato articolo del codice che regola lo stato del veicolo in sosta. La polizia municipale: "Non è la prima volta, fatto anche verbali per auto lasciate aperte"

