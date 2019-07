Cecilia Rodriguez in yacht | la foto su Instagram Ritocchino? Ai fan non sfugge un

Caso Cecilia Rodriguez – Giulia De Lellis - Raffaella Mennoia : “Usa l’ironia solo chi è all’altezza” : Raffaella Mennoia difende Giulia De Lellis dopo le frasi pronunciate da Cecilia Rodriguez sul suo conto, in riferimento alla relazione con Andrea Iannone. “Sono alti un metro e una banana” aveva detto la sorella di Belén. L’autrice di Uomini e Donne replica: “l’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l’ha solo chi è all’altezza”.Continua a leggere

Cecilia Rodriguez posta video GF - il giorno dopo lasciò Monte : memorie : Cecilia Rodriguez posta un video intenso del Grande Fratello Vip, il giorno dopo lasciò Monte: 29 ottobre 2017, memorie. Francesco intanto smentisce l’ultimo gossip che lo ha riguardato Effetto nostalgia per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha pubblicato un video relativo alla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Non un video qualunque, ma un […] L'articolo Cecilia Rodriguez posta video GF, il giorno dopo lasciò Monte: ...

Stai facendo vecchia! Lo scatto sexy di Belen Rodriguez e Cecilia non piace ai fan : Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono nel mirino dei social per via di alcuni scatti di un servizio fotografico postati sui loro profili. Di che si tratta: sono foto che per la promozione del loro brand di costumi da bagno e di abbigliamento intimo. Che ve lo diciamo a fare? Nelle foto Belen e Cecilia sono apparse in versione super sexy: fisici da paura che hanno fatto impazzire i fan.-- Belen, nelle foto, indossava un costume intero verde ...

Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez : "Alta un metro e una banana? Vero - ma sono simpatica" : L'influencer a ruota libera nelle sue ig stories, da Andrea Iannone alle critiche non si risparmia neanche un po'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? “Due minuti - poi andrei in carcere con Fabrizio Corona” : “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona“. Risponde così Cecilia Rodriguez al settimanale Chi che le chiede se lei e Ignazio Moser stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. ...

Alta un metro e una banana! Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez : Dopo il commento ironico di Cecilia Rodriguez sulla storia d'amore nata tra Giulia De Lellis e l'ex della sorella Belen, Andrea Iannone, è l'influencer a controbattere sul suo profilo Instagram, incalzata dai suoi fan. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una story mostra di non essere affatto turbata da certi commenti negativi sul suo conto, anzi, la prende a ridere con grande sportività. --Giulia De Lellis, incalzata dai suoi fan sulla ...

Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez : "E' vero - non sono alta però sono simpatica!" : Cecilia Rodriguez, recentemente, ha lanciato una frecciatina, anzi una vera e proprio lancia, all'indirizzo di Giulia De Lellis e Andrea Iannone, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui ha condiviso l'esperienza della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e il motociclista abruzzese, ex fidanzato della sorella Belen, coppia a sorpresa di quest'estate.La Rodriguez jr., in un'intervista concessa al settimanale Chi, ha optato per ...

Giulia De Lellis racconta la storia con Iannone e risponde a Cecilia Rodriguez : Come ha replicato Giulia De Lellis alle critiche di Cecilia Rodriguez Tempo di confessioni per Giulia De Lellis. Da settimane al centro del gossip per via della nuova relazione con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di svelare qualche curiosità e retroscena sulla love story in corso. Love story che dura […] L'articolo Giulia De Lellis racconta la storia con Iannone e risponde a Cecilia Rodriguez proviene ...

Cecilia Rodriguez offende Giulia de Lellis perché bassa - Antonella Fiordelisi la difende : Sembra esserci astio tra Cecilia Rodriguez e la coppia formata da Giulia de Lellis e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Prima del ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino. Cecilia Rodriguez, stizzita e pretestuosa, ha rilasciato dichiarazioni fredde e volutamente offensive sulla "statura" della coppia VIP. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbero bassi, secondo Cecilia Rodriguez "Alti un metro e una banana" ha riferito la ...

Alta un metro e un vibratore! Antonella Fiordelisi contro Cecilia Rodriguez : Stanno facendo discutere le parole di Cecilia Rodriguez contro Giulia De Lellis e Andrea Iannone e tra quelli che sono intervenuti c'è anche Antonella Fiordelisi. L'intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha lasciato strascichi importanti. Sta facendo discutere soprattutto per le dichiarazioni rilasciate dalla sorella di Belen su Andrea Iannone e Giulia De Lellis, come dimostra anche la replica di Antonella Fiordelisi tramite ...

Spunta un vibratore nelle Storie Instagram di Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez svela : “usiamo i sex toys” [VIDEO] : Cecilia Rodrigue e Ignazio Moser non si nascondono: la verità sul vibratore apparso in una storia Instagram del fidanzato dell’argentina E’ passata più di una settimana ormai dal video pubblicato nelle Storie Instagram da Ignazio Moser, durante una vacanza a Capri con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, nel quale i più attenti non si sono fatti scappare un dettaglio davvero curioso: un vibratore appoggiato sul tavolino della ...

Il fratello di Andrea Iannone risponde alle dichiarazioni di Cecilia Rodriguez : Angelo Iannone, fratello maggiore del pilota di Vasto, replica su Instagram alle critiche di Baby Rodriguez.

Cecilia Rodriguez commenta sulle pagine del settimanale Chi il rapporto tra Andrea Iannone (ex di sua sorella Belen) e Giulia De Lellis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. "Nelle interviste tutti dicono 'Che belli' o 'Auguri e figli maschi' – ha spiegato -. Questo perché nessuno mai