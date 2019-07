Cecilia Rodriguez cede al ‘ritocco’ La foto al mare è pazzesca | ma ai fan non sfugge un

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Nelle ultime settimane, sorella della showgirl argentina Belen, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata a far parlare di sé. Nei giorni scorsi Chechu ha attaccato Giulia De Lellis, collega al GF in salsa Vip e nuova fidanzata di Andrea Iannone, pilota di Moto GP ed ex fidanzato della sorella Belen, oggi tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino., sorprendendo un po’ tutti, ha dichiarato che vede bene i due insieme perché sono entrambi alti “un metro e una banana”. Le sue parole hanno sollevato molte chiacchiere e la replica a stretto giro della De Lellis. “Cosa dico a chi dice che sono alta un metro e una banana? Che è vero, che è la verità. Non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”, ha detto Giulia in riferimento alla battuta sull’altezza della. ( dopo la) Un’ironia che è molto piaciuta ...

