Casalvecchio Siculo sostituisce tutti i 358 lampioni pubblici | bolletta ridotta del 70%

agi

(Di martedì 2 luglio 2019)è un piccolo comune nella provincia di Messina che, secondo il sito ufficiale, conta 1050 abitanti, un piccolo borgo situato 420 metri sopra il livello del mare, sulle falde del monte Sant'Elia che domina l'intera valle d'Agrò. Un luogo tranquillo, dai sapori antichi, una delle immagini più belle e rappresentative dell'unicità della Sicilia. Una piccola realtà insomma, dalla quale però da oggi potrebbe partire una vera rivoluzione in termini di green economy.infatti è ufficialmente il primo Comune ad aderire all'iniziativa di riconversione energetica per le pubbliche amministrazioni lanciata da Solidarity and Energy, la Energy Service Company nata dalla partnership tra la Fondazione di Comunità di Messina e Sefea, la Società europea della finanza etica e alternativa. Da lunedì 24 giugno l'intero territorio comunale è illuminato a led, un ...