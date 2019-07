Carlo Lucarelli | Ho una famiglia mista Vivo con paura il clima che si respira La

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Visto che esiste il fascismo, ha senso essere antifascisti”, parola di. Lo scrittore simbolo del noir italiano ha concesso una lunga intervista a Rolling Stone, raccontando il suo mestiere, parlando dell’era dei social network e dicendo sulla politica nostrana e suldi intolleranza che sinel nostro Paese.Toccando il tema intolleranza,ha espresso preoccupazione per la sua: è sposato con una cittadina americana di origini eritree, da cui ha avuto due figlie.con fastidio ilche siperché siamo quella che tecnicamente si può definire una. E sto attento al fatto che qualcuno possa dire qualcosa di spiacevole alle mie figlie o che per la strada si rivolgano a mia moglie dicendole: “Tornatene a casa tua”. Tutto senza sapere che in realtà è ...

