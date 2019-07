Candidati commissione europea 2019 | chi sono | nomi e accordi possibili

10 domande per conoscere i 6 Candidati alla presidenza della Commissione Ue : Dieci domande per conoscere i 6 candidati alla presidenza della Commissione Europea. Arte in Italiano, in collaborazione con Politico.eu, ha realizzato la serie “Meet the Spitz”, faccia a faccia con i principali candidati per la Commissione Ue: Weber (PPE), Timmermans (Pse), Vestager (ALDE), Eickhout (Verdi), Zahradil (ECR), Tomic (GUE-NGL).Manfred Weber (PPE)Manfred Weber, bavarese di 46 anni, è stato scelto ...