Cancro al seno | prima immunoterapia contro forme più ‘aggressive’ verso l’approvazione in

Sabrina Paravicini - la Jessica di Un Medico in Famiglia - lotta contro un Cancro al seno : L'attrice Sabrina Paravicini la ricorderete per il ruolo di Jessica Bozzi in Un Medico in Famiglia (ma non solo). Da mesi sta combattendo una battaglia contro il cancro al seno, eppure non solo deve avere a che fare con un estraneo nel suo corpo ma anche con i sostenitori delle cure alternative. "Ci ho anche provato a pensare di fare qualcosa di alternativo, non potevo permettermi di perdere neppure un mese, figuriamoci un anno per ...

Cancro e al seno e all’ovaio : nuove possibilità in Italia per una valutazione del rischio di sviluppare il tumore : Buone notizie per le donne. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato il percorso per effettuare i test BRCA 1 e BRCA 2, geni a cui è associato un aumentato rischio di sviluppare il Cancro al seno o all’ovaio. L’analisi di tali sequenze genetiche è particolarmente indicata in donne con storia familiare per tumore mammario o ovarico, oppure donne che abbiano sviluppato un carcinoma mammario in età giovanile, e comunque prima dei 50 ...

Cancro al seno - più aggressivo con flora batterica alterata e intestino infiammato : la ricerca : Un team di ricerca americano guidato da scienziati dell'Università della Virginia ha determinato che un intestino infiammato e con flora batterica alterata può rendere più aggressivo e invasivo il Cancro al seno. I ricercatori lo hanno verificato su topi con carcinoma mammario, "bombardati" con farmaci per alterare il loro microbiota.Continua a leggere

Cancro del seno : il 30% delle donne non toglie la parrucca a fine cura : È sotto gli occhi di tutti: per questo perdere i capelli è uno tra gli effetti indesiderati più temuti di alcuni trattamenti chemioterapici, che peggiora di molto la qualità di vita delle donne con Cancro della mammella. E proprio per trovare soluzioni concrete ed efficaci la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) ha finanziato uno studio multicentrico italiano, iniziato a ...

Mamma rifiuta la chemio per un Cancro al seno e sceglie la dieta vegana : morta a 40 anni : Una donna di 40 anni, a cui era stato diagnosticato un cancro al seno, è morta dopo aver rifiutato la chemioterapia per via delle proprie convinzioni. vegana convinta, Katie Britton-Jordan,...

Cancro al seno - nuovo farmaco. Nelle giovani sopravvivenza +70% : Un terapia potrebbe dare una nuova speranza alle donne colpite da tumore del seno e migliorare significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70% in più. Lo dimostra lo studio di fase III Monaleesa-7, in cui l'Italia ha avuto un ruolo importante, che ha valutato la molecola ribociclib, in associazione alla terapia endocrina come trattamento iniziale in donne in... Segui su affaritaliani.it

Una nuova cura per il Cancro al seno aumenta del 70% le possibilità di sopravvivenza delle donne giovani : Sono in aumento le donne giovani, tra 20 e 39 anni, con tumore al seno avanzato. Per loro, una nuova speranza arriva da una molecola (ribociclib) che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza. A evidenziarlo è lo studio di fase III MONALEESA-7, su un campione di 672 pazienti seguite da circa tre anni, presentato al congresso della Società americana di oncologia clinica ...

Race for the Cure : la pioggia non ferma la lotta contro il Cancro al seno : “Il rosa della Race for the Cure invade le strade di Roma per sostenere la battaglia di migliaia di donne contro il cancro al seno. Grazie agli organizzatori, ai volontari, agli 80 mila in corsa sotto la pioggia. Battere il cancro si può“: lo ha scritto su Twitter Giulia Grillo, ministro della Salute. “La pioggia non ferma le migliaia di partecipanti arrivati da tutta Italia per sostenere la lotta ai tumori del seno”, ha ...

Il caso delle protesi al seno accusate di provocare il Cancro : La donna italiana che dodici anni fa, per motivi estetici, si è fatta impiantare una protesi al seno, alla fine non ce l'ha fatta e lo scorso 14 febbraio è deceduta all'ospedale Umberto I di Roma. Anche lei colpita dall'Alcl, il linfoma anaplastico a grandi cellule associato ad alcuni tipi di protesi. È il primo caso in Italia ma che rientra in un'inchiesta (“Implant Files”) portata avanti a dall'ICIJ (Consorzio internazionale di giornalisti ...