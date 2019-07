Calciomercato Verona | i nomi | Gunter per la difesa e Pjaca per l’attacco

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019)– Dopo la promozione nel campionato di Serie A l’Hellassi tuffa sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza. La squadra può contare su una buona base ma avrà bisogno di calciatori di categoria. Per questo motivo l’obiettivo è regalare al tecnico Juric un attaccante di grande spessore ed il nome è quello di Marko, di proprietà della Juventus ma reduce dalla deludente esperienza con la Fiorentina, sono andati in scena contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, si tratta sicuramente di un calciatore in grado di fare la differenza, occhi anche su Lapadula. Per laideasempre del Genoa.L'articolo, iper laper l’attacco CalcioWeb.

