Calciomercato Roma | ok della Juventus per Higuain | adesso è tutto nelle mani del Pipita

Calciomercato Roma – Beffa Barella? Il calciatore ha scelto l’Inter. E per il dopo Manolas c’è Mancini : Una telenovela. Questo sembra essere diventato il futuro di Barella. Inter, poi Roma, e poi ancora Inter. Incertezza sulla prossima squadra del giovane centrocampista. Come affermato dal noto giornalista Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, infatti, pare che il calciatore del Cagliari abbia manifestato già da tempo la sua intenzione di andare all’Inter, nonostante le parole del presidente ...

Calciomercato Roma NEWS/ C'è l'offerta per Barella : 3 milioni l'anno - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: le parole di Giulini aprono le porte a Barella in giallorosso, in attacco resta l'idea Higuain.

Calciomercato Roma - ultime notizie : la rivoluzione della squadra : Calciomercato Roma, ultime notizie: la rivoluzione della squadra Il campionato di Serie A 2018/19 ce lo si è lasciato alle spalle appena un mese e pochi giorni fa. Dall’ultimo atto allo stadio Olimpico contro il Parma, la Roma (vittoriosa 2-1) ha poi vissuto giorni intensi e capovolgimenti di fronte repentini nell’inizio di questa calda estate. Nella capitale e dintorni si cerca di rimettere un po’ d’ordine per ...

Calciomercato Roma news/ Giulini : 'Per Barella c'è accordo totale' - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: le parole di Giulini aprono le porte a Barella in giallorosso, in attacco resta l'idea Higuain.

Calciomercato Roma NEWS/ Schick nel mirino del Borussia Dortmund - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, in attacco resta l'idea Higuain, su El Shaarawy...

Calciomercato Roma news/ Higuain possibile ma ad alcune condizioni - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, in attacco resta l'idea Higuain, su El Shaarawy...

Calciomercato Roma NEWS/ Per El Shaarawy i cinesi aspettano ancora - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, Veretout piace ma il Milan è in vantaggio, su El Shaarawy...

Calciomercato Roma - Bartra si fa : spunta il nome di Alderweireld : La Roma ha ceduto Manolas al Napoli, mentre Diawara ha fatto il percorso inverso. Resta da colmare il buco in difesa: Bartra e Alderweireld i candidati. Il neo direttore sportivo Gianluca Petrachi è già al lavoro con i dirigenti del Betis Siviglia per portare a Roma il difensore di scuola Barcellona. La richiesta degli spagnoli è di 20 milioni, i giallorossi vogliono il prestito con obbligo di riscatto e un pagamento dilazionato in più ...

Calciomercato Roma news/ Gerson alla Dinamo - dubbio Kolarov... - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson parte verso la Russia, Veretout piace ma il Milan sembra essere in vantaggio.

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Romario Sandu Benzar [FOTO] : Nuovo innesto di mercato del Lecce che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione in Serie A. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 ...

Calciomercato - la Roma in pole per Barella e l’Inter può pagare la clausola di Pellegrini : La prossima settimana sarà molto probabilmente decisiva per il futuro del centrocampista Barella, vera e propria asta di Calciomercato per il calciatore ed a beneficiarne sarà proprio il club sardo che incasserà una cifra importante da spendere poi sul mercato. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento all’Inter, accordi quasi totali raggiunti sia con il calciatore che tra i club poi l’inserimento della Roma che ha ...

Calciomercato domenica 30 giugno : Perin verso Firenze. Juve - fatta per De Ligt. Roma - c’è Higuain : Calciomercato 30 giugno- Ecco tutte le trattative di mercato relative ad oggi domenica 30 giugno. MILAN– Caccia ad un trequartista di ruolo. Piace Ceballos, ma il fantasista spagnolo sarebbe pronto ad auto-confermarsi al Real Madrid. Praet opzione reale e concreta, mentre si complica la pista Torreira. INTER– Lukaku e Dzeko hanno iniziato a seguirsi su […] L'articolo Calciomercato domenica 30 giugno: Perin verso Firenze. Juve, ...

Calciomercato sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

Calciomercato Roma : i giallorossi insistono per Pau Lopez e Bartra - ma il Betis spara alto : Non solo mercato in uscita per la Roma, che deve per forza di cose sostituire tutti quei calciatori ormai ceduti o in odore di cessione. Tra questi, servono un portiere e un difensore viste le quasi certe partenze di Olsen e Manolas. L’obiettivo è regalare a Fonseca Pau Lopez e Marc Bartra. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Marca‘, il Betis Siviglia spara molto alto per i cartellini dei due calciatori. Petrachi ...