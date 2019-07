Calciomercato Napoli | si lavora per sbloccare l’operazione James Rodriguez E su Lozano…

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : altri due o tre colpi in mente : La sessione estiva di Calciomercato è ai nastri di partenza e tutti i club del campionato italiano di Serie A, a maggior ragione le squadre di vertice, sono a lavoro per cercare di costruire la migliore formazione possibile in vista della prossima stagione. Il Napoli ovviamente non è da meno e lavora incessantemente su più fronti per regalare a Carlo Ancelotti pezzi pregiati. Dopo la chiusura per Kostas Manolas dalla Roma infatti, il presidente ...

Calciomercato lunedì 1 luglio : visite mediche per Rabiot. Ufficiali Manolas-Napoli e Godin-Inter : Calciomercato 1 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 1 luglio. JUVENTUS– Dopo l’Ufficialità di Luca Pellegrini, arrivato in bianconero dopo uno scambio con Spinazzola, passato alla Roma, la Juventus si prepara ad annunciare ufficialmente anche Rabiot. Il centrocampista, arrivato a Torino nella giornata di ieri, stamane è arrivato al J Medical […] L'articolo Calciomercato lunedì 1 luglio: visite mediche ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Per Manolas e Rodriguez dipende da Ancelotti' : La sessione estiva del Calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo. Tutti i club italiani, infatti, stanno lavorando molto per mettere a segno i propri colpi e per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, impegnato in trattative molto importanti. Una su tutte quella di Kostas Manolas della Roma, club col quale si sta ...

Calciomercato Napoli - ufficiale l'acquisto di Manolas per 36 milioni di euro : Il Napoli, dopo l'acquisto di Di Lorenzo, ex calciatore dell'Empoli, ha annunciato il suo secondo colpo di mercato in entrata. Si sta parlando del difensore della Roma Kostas Manolas, il quale andrà a sostituire Raul Albiol nello scacchiere tattico del tecnico Carlo Ancelotti. Fra pochi giorni, infatti, il difensore spagnolo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Villarreal: tale operazione è stata completamente chiusa lo scorso giovedì e ...

Calciomercato Napoli : preso Manolas - il sogno rimane James : Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si ...

Calciomercato - il Torino in pressing sul Napoli per assicurarsi Simone Verdi : Con l'acquisto praticamente definito di Kostas Manolas, la società di Aurelio De Laurentiis si prepara ad essere una delle protagoniste assolute di questa sessione estiva. Il ds Giuntoli, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di perfezionare un'importante doppio colpo in attacco: si tratta di James Rodriguez e Hirving Lozano, i cui cartellini sono rispettivamente di proprietà del Real Madrid e del PSV Eindhoven. I costi di mercato dei ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del futuro : “Cosa faccio?” - lui risponde così : Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ma a fine gara ha parlato ...

Calciomercato Napoli NEWS/ Ds Parma : piacciono Rog e Ounas - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Il Manchester City vuole Koulibaly: si parla di 100 milioni di euro pronti sul piatto..