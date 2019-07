Calciomercato Juventus Chiesa | ecco le richieste della Fiorentina

Calciomercato Juventus news/ Perin rifiuta Benfica e Porto - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Calciomercato Juventus - sogno Chiesa : potrebbe arrivare - ma intanto può partire Higuain : La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli, infatti, sta cercando di costruire una squadra ancora più forte dello scorso anno che possa competere per la Champions League. Dopo aver vinto ben otto Scudetti di fila, infatti, la Vecchia Signora vuole provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Per questo, la società bianconera ha ...

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Calciomercato Juventus - ultime notizie : Calciomercato Juventus, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo della Juventus: aggiornamenti sino al 1° Luglio. Calciomercato Juventus: mercato in entrata La trattativa per portare Adrien Rabiot a Torino, a titolo gratuito dal PSG, si è conclusa nella giornata odierna, con il centrocampista francese classe ’95 che percepirà un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione. Sempre a titolo gratuito, ma con trattativa ...

Calciomercato Juventus - alcune cessioni eccellenti : tra queste Bonucci : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato Adrien Rabiot, talentuoso centrocampista francese acquistato a parametro zero dal Paris Saint Germain. Mancherebbe pochissimo anche all'arrivo a Torino di De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. La Juventus dovrebbe versare circa settantacinque milioni nelle casse del club olandese, mentre al giocatore potrebbe andare un maxi ...

Calciomercato Juventus - Cancelo : sfida Bayern-City ma l’addio non sarebbe così scontato : Il Calciomercato della Juventus ha la sua telenovela anche in uscita. Il futuro di Cancelo continua ad essere un rebus, da settimane si parla di un’imminente cessione al Manchester City ma tutto sembra essersi rallentato se non addirittura fermato. così all’orizzonte è spuntato il Bayern Monaco, a caccia di rinforzi, mentre si vocifera che se non dovesse arrivare l’offerta giusta alla fine il portoghese potrebbe anche restare. L’ultima ipotesi ...

Calciomercato Juventus - lo United seguirebbe Szczesny : possibile colpo Donnarumma : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base ...

Calciomercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

Calciomercato Juventus - proseguono le trattative con Buffon e De Ligt : gli aggiornamenti : Il club bianconero continua a lavorare per portare a termine le operazioni che riguardano Buffon e De Ligt Il mercato si è ufficialmente aperto nella giornata di ieri, la Juventus lo ha accolto con l’acquisto di Adrien Rabiot, giunto in bianconero a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Lapresse Si tratta del secondo acquisto dopo quello di Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola e adesso già nel mirino ...

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus - Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More