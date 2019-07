Calcio | Universiadi 2019 | Italia-Messico 2-0 Nella ripresa decidono Ungaro e Serena

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Calcio femminile - sconfitta per l’Italia alle Universiadi contro il Giappone : Brutta sconfitta all’esordio per la nazionale universitaria femminile, l’Italia guidata da Jacopo Leandri è stata sconfitta nella partita inaugurale, niente da fare per le azzurre contro il Giappone, la partita è andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Per il Giappone in gol due volte Yurina Koyama, una rete per tempo, per l’Italia inutile il gol del momentaneo pareggio ...

Universiadi 2019 : convocati Italia Calcio - chi sono i giocatori scelti : Universiadi 2019: convocati Italia calcio, chi sono i giocatori scelti. Da oggi, martedì 2 luglio iniziano le Universiadi 2019 di Napoli, un dei tornei fra i più appassionanti per qualità, tradizione e spessore tecnico. Il torneo durerà fino al 14 luglio e l’Italia del calcio si prepara al debutto. Nel frattempo il ct Daniele Arrigoni ha già convocato 20 calciatori che hanno svolto la preparazione atletica a Roma dal 20 al 25 giugno. Dal 29 ...

Universiadi : questa sera - allo stadio Arechi - l'Italia del Calcio sfida il Messico : Nell'estate delle occasioni mancate ci proveranno le Nazionali di calcio universitarie a centrare il bersaglio grosso nel corso della 30esima edizione dell'Universiade che si terrà a Napoli a partire dal 3 luglio. Però c'è da aggiungere che anche se la cerimonia di apertura sarà domani sera, in diretta tv su Rai 2, dallo stadio San Paolo di Napoli, quest'oggi inizierà l'avventura della Nazionale maschile e femminile di calcio. Infatti questa ...

Italia-Messico Calcio - Universiadi 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 2 luglio si gioca Italia-Messico, match valido per il torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno per sfidarsi in un match già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, la nostra Nazionale si presenterà con i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario sempre insidioso e ostico. I ragazzi di Daniele Arrigoni ...

Calcio - Universiadi 2019 : i 20 convocati dell’Italia di mister Daniele Arrigoni : Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio delle Universiadi 2019: Napoli e la Campania ospiteranno migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Tra le tante discipline proposte non poteva mancare il Calcio. L’Italia parteciperà sia al torneo maschile che a quello femminile, in quanto Paese ospitante. Il commissario tecnico degli azzurri è Daniele Arrigoni, che nella sua carriera ha allenato anche squadre di Serie A come il ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : le convocate dell’Italia di mister Jacopo Leandri : L’Italia di Calcio femminile scalda i motori in vista dell’esordio alle Universiadi 2019 fissato per domani, martedì 2 luglio, contro le campionesse in carica del Giappone. Le ragazze di mister Jacopo Leandri sono state inserite in un girone non semplice, che le vedrà affrontare le nipponiche e la rappresentativa degli Stati Uniti. Il primo match delle azzurre si giocherà allo stadio Arechi di Salerno alle ore 18, mentre la seconda ...