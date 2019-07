Calcio femminile | Mondiali 2019 | Inghilterra-USA 1-2 Decide Morgan | ma Houghton si

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : gli States raggiungono la terza finale di fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 Gli Stati Uniti battono 2-1 l’Inghilterra in un match ricco di emozioni ed aperto fino all’ultimo considerando anche il lunghissimo recupero di 7 minuti. Press e Morgan portano per la terza volta di fila gli Stati Uniti in finale, che proveranno a conquistare per la quarta volta, la seconda di fila. Gli States dominando la ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Calcio femminile - sconfitta per l’Italia alle Universiadi contro il Giappone : Brutta sconfitta all’esordio per la nazionale universitaria femminile, l’Italia guidata da Jacopo Leandri è stata sconfitta nella partita inaugurale, niente da fare per le azzurre contro il Giappone, la partita è andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Per il Giappone in gol due volte Yurina Koyama, una rete per tempo, per l’Italia inutile il gol del momentaneo pareggio ...

