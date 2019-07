Caduta Libera | Nicolò Scalfi vince altri 131mila euro Poi la pessima notizia | che brutta

A Caduta Libera Nicolò Scalfi batte ogni record! Quanto ha guadagnato in 83 puntate : Semplicemente inarrestabile. Si parla di Nicolò Scalfi, super-campione di Caduta Libera, il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il piccolo campioncino partecipa al gioco da ottobre 2018, da quel momento nessuno è riuscito a batterlo. Non solo, ha anche superato il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda.\\ Gabriele Sbattella, questo il nome ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi vince sempre? La misura estrema di Gerry Scotti : "Chi inviterò in studio" : In studio a Caduta Libera vince sempre, da 83 puntate. Sui social Nicolò Scalfi raccoglie il "solito" carico di insulti e sospetti di di favoritismi e aiutini dagli autori di Canale 5. Intervistato da Tv Talk, il conduttore Gerry Scotti ha deciso di affrontare la questione del campioncino bresciano

Caduta Libera - il concorrente Nicolò Scalfi mette a segno uno dei suoi colpi : Seicentoquarantunomila euro vinti a un quiz televisivo. Non certo una cifra da poco, anzi. È quanto ha portato a casa fino a ora il campionissimo Nicolò Scalfi come concorrente di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale5. Proprio ieri, l’ultima vincita: 113 mila euro. Il ragazzo, bresciano, ha infatti sbaragliato alla sfida dei “dieci passi”: a 20 anni, Scalfi è il concorrente con più presenze in assoluto nel ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi fa la storia : vince 131mila euro - quanto ha guadagnato in 83 puntate : Nuova impresa di Nicolò Scalfi, il campioncino vinci-tutto di Caduta Libera. Il giovane bresciano, giunto all'83esima puntata del quiz preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha vinto ancora portandosi a casa 131mila euro. In totale, da quando è in camera, il concorrente-fenomeno ha guadagna

Caduta Libera - Nicolò ha vinto altri 131 mila euro ma presto potrebbe lasciare il quiz : Non si arresta l'ascesa vincente di Nicolò, il campione in carica di Caduta Libera, il popolare game show del preserale condotto da Gerry Scotti che quest'anno andrà avanti per tutta l'estate con puntate inedite. In queste settimane Nicolò ha fatto appassionare milioni e milioni di spettatori, che tutte le sere si collegano sulla rete ammiraglia Mediaset per scoprire cosa ne sarà del baby campione che fino a ieri sera aveva conquistato un ...

Caduta Libera : il campione Nicolò Scalfi finisce al telegiornale : Nicolò Scalfi vince di nuovo a Caduta Libera e il TG5 gli dedica un servizio Oggi Nicolò Scalfi, non solo si è confermato per l’ennesima volta il campione di Caduta Libera, ma ha anche vinto ben 131.000 euro. E con quest’ultima vittoria il giovane ragazzo è riuscito a guadagnare in tutto 631.000 euro. Una cifra davvero da capogiro tanto che stasera anche il TG5 ha dedicato a Nicolò Scalfi un servizio intero per fargli le più sincere ...

Nicolò Scalfi - il campione di “Caduta Libera” mette nei ‘guai’ Gerry Scotti e Mediaset : Il giovane Nicolò Scalfi ha raggiunto il record assoluto di presenze in un quiz televisivo. Ebbene sì, il 20enne bresciano ha superato 80 puntate a Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti. Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, sarebbe stato fatto fuori dal programma per mano di un altro concorrente. Il giovane bresciano continua a vincere, sbancando il format condotto da Gerry Scotti nella fascia preserale di Canale 5. Basti ...

Matteo Salvini - sondaggi Swg : "La Lega può arrivare al 40% mentre Forza Italia è in Caduta Libera al 6 - 6%" : La Lega può crescere ancora. "Se a un mese dal voto delle Europee è salita dal 34 al 37%, tranquillamente Salvini può ambire al 40%" spiega l'analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. "La Lega è l'unico partito che ha margini così alti, da un lato incassa i favori post elettorali che vanno sempre al

Ecco quando uscirà Nicolò Scalfi! Caduta Libera - la (ex) fidanzata Sara rivela : Grazie al suo talento e alle sua conoscenze è diventato ormai un personaggio pubblico, parliamo di Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera. Dopo la storia con Valeria Filippetti durata solo un paio di mesi, Nicolò Scalfi ha deciso di voltare pagina. Poi il ragazzo bresciano ha conquistato il cuore della giovane Sara.--Ma intanto la ragazza ha rivelato su Instagram che con il campione è già finita e che la puntata che abbiamo visto è stata ...

Nicolò Scalfi - il campione si è già lasciato con la fidanzata presentata a Caduta Libera : Nicolò Scalfi è l'imbattibile vincitore di 77 puntate di Caduta Libera. In molti i protagonisti che hanno provato a batterlo e che però non sono riusciti nell'intento. Nel corso della sua partecipazione, il ragazzo sembra aver fatto strage di cuori, iniziando alcune frequentazioni con alcune partecipanti che poi sono state però chiuse ogni qualvolta. Sabato 22 giugno, il campione ha presentato in puntata la nuova fidanzata che si trovava in ...

Nicolò Scalfi - è già finita tra il Campione di Caduta Libera e Sara Mustari : A Caduta Libera, lo scorso sabato, è stata accolta in studio Sara Mustari, presentata dal conduttore Gerry Scotti come dolce metà di Nicolò Scalfi, il campioncino dei record. Il pubblico di Canale 5 aveva conosciuto già una sua fidanzata, Valeria Filippetti, concorrente del quiz. Il rapporto fra i due naufragò dopo alcuni mesi, stesso destino condiviso dalla storia fra Nicolò e Sara, che rispondendo su Instagram ad alcune domande dei fan ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi Si è Già Lasciato Con la Fidanzata Sara! : A Caduta Libera era stata annunciata, in diretta da Gerry Scotti, la nuova relazione di Nicolò Scalfi con la sua nuova Fidanzata. Peccato che, secondo quanto riportato dalla stessa ragazza, Sara, la storia d’amore è già finita. Ecco tutti i dettagli! Nicolò Scalfi è campione di Caduta Libera da diverse puntate e i telespettatori hanno assistito con piacere alla sua love story con la concorrente Valeria. Con la stessa, però, la relazione è ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi torna single : la confessione di Sara : Nicolò Scalfi di Caduta Libera si è lasciato con Sara Mustari: la rivelazione di lei Qualche giorno fa Nicolò Scalfi, durante una delle ultime puntate di Caduta Libera, ha presentato la sua nuova fidanzata: Sara Mustari. Tuttavia le registrazioni del game show condotto da Gerry Scotti sono state fatte già diversi mesi fa. Motivo per cui tanti fan di Nicolò, sui social, si sono chiesti se staranno ancora insieme o meno. E dopo tanto parlare di ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi porta in studio la fidanzata Sara : il commento di Gerry Scotti imbarazza il pubblico : FQ Magazine Madre di un influencer fa due lavori per mantenere il figlio e la moglie: “Lavorare noi? È lei che si sente bene quando ci aiuta” Il supercampione di Caduta Libera Nicolò Scalfi ha trovato un nuovo amore. Dopo la fine delle storie con Valeria e Veronica, entrambe conosciute durante il quiz show di Canale 5, il concorrente ha ...