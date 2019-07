Business dei migranti | arresti a Lodi e a Milano

Il Business dei musei di calcio - in Italia solo la Juventus lo ha capito : Su Repubblica Affari&Finanza un articolo di Nicola Sellitti sui musei che i grandi club dedicano alla storia dei propri colori. Tutte le grandi squadre europee ne hanno uno, dal Real Madrid al Benfica, di solito all’interno dello stadio. Gli incassi che ne derivano arricchiscono la gestione finanziaria dei club. Il Museu del Futbol Club Barcellona conta circa 2 milioni di visitatori annui ed è il monumento forse più frequentato in ...

Lotte al ministero e potere alle Regioni : così la Lega vuole gestire il Business dei rifiuti : Regioni governate dalla Lega decidono sul rilascio di autorizzazioni ad aziende che finanziano la Lega , che operano in Comuni governati dalla Lega , con dipendenti che lavorano anche per parlamentari della Lega . L'inchiesta di Fanpage.it sulla SESA evidenzia la forza e la pervasività dei Lega mi fra aziende e politica nel settore dello smaltimento dei rifiuti . Con un ruolo centrale occupato dalla sottosegretaria Vannia Gava. Quella che aveva come ...

Napoli - l'ultimo Business della camorra : racket sulle bare dei cinesi morti : Mille euro per ogni salma che esce da Napoli, che passa per il porto, che entra in uno di quei container destinato a sbarcare in estremo oriente. Mille euro per ogni salma di un cinese morto,...