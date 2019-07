Brindisi | l’iguana sfugge al controllo Denunciato dai carabinieri

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Emanuela Carucci L’animale scorrazzava libero per le strade di San Pietro Vernotico tra lo stupore dei passanti È statodaiun muratore di 47 anni per detenzione illecita di un esemplare di iguana di circa un metro e venti centimetri di lunghezza. È accaduto a San Pietro Vernotico, un Comune in provincia di. In particolare, l'uomo ha consentito che il rettile si allontanasse dall'abitazione raggiungendo, così, le vie del paese senza adottare le dovute cautele per preservare l'incolumità dell'esemplare. Ricordiamo, inoltre, che l'iguana è una specie protetta perché in via di estinzione. Immaginate lo stupore dei passanti che hanno visto il rettile passeggiare tranquillamente in libertà. Al momento delda parte dei militari dell'Arma, l'uomo non era provvisto della documentazione necessaria per detenere un animale di quel tipo. ...

