Boxe – Che spettacolo al Ring Rooster con l’ex campione d’Italia Michele Esposito

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro è l’unico italiano che va a caccia dell’oro. Due bielorussi in finale : Agli European Games 2019 di Minsk, in bielorussia, validi come Europei di Boxe, si vanno a comporre le dieci finali delle altrettante categorie di peso coinvolte. Dei quattro italiani coinvolti arriva all’ultimo atto il solo Salvatore Cavallaro, mentre i padroni di casa portano due rappresentanti alla reale fine della corsa. PESI MINIMOSCA (49 kg) Il georgiano Sakhil Alakhverdovi, giustiziere di un comunque buon Federico Serra quasi in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella Boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

Boxe – L’ex campione d’Italia di pesi wleter sul ring : Michele Esposito combatterà a Ring Rooster : A Ring Roosters combatterà anche L’ex campione d’Italia dei pesi welter Michele Esposito Sabato 29 giugno, al palasport Salvador Allende, a Cinisello Balsamo, a pochi minuti da Milano, avrà luogo Ring Roosters, galà di pugilato, musica e spettacolo organizzato dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, con Emiliano Ronchi (in arte Emi Lo Zio) e con la società Super Mario 24 di ...

Boxe – Francesco Patera non si nasconde : “difendo il titolo contro Hyland - poi punto al Mondiale. Sogno? Match con Lomachenko” : Tutto pronto per la sfida del Palalido Allianz Cloud di Milano nella quale, venerdì 28 giugno, Francesco Pater cercherà di difendere il titolo dei pesi leggeri contro Paul Hyland jr. Il pugile italiano è davvero carico e pensa anche al Mondiale La sfida tra il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera e il nord-irlandese Paul Hyland Jr. sulla distanza delle dodici riprese dice tutto sulla grande qualità della riunione pugilistica ...

Boxe – Verso Scardina vs Goddi : le sensazioni di Salvatore Cherchi : Tutto pronto per la sfida del prossimo 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi: le sensazioni di Salvatore Cherchi Le sfide tra pugili italiani hanno sempre appassionato il pubblico italiano, anche più dei combattimenti tra fuoriclasse stranieri con in palio il titolo mondiale. I fans della Boxe comprano il biglietto, guardano la televisione, discutono con passione quando combattono pugili nei ...