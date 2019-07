«Bond 25» | la prima foto ufficiale con Daniel Craig

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Più che ilgramma di un film, pare la pubblicità di un profumo., occhiali da sole e abito su misura, passeggia per le strade di Londra con aria sicura e una Aston Martin V8 sullo sfondo. Il cielo è terso e il quartiere Whitehall deserto, come avvolto da un incantesimo. Si tratta dellaimmaginedi25, il film diretto da Cary Fukunaga che vedràper l’ultima volta nei panni di James. A sentire le voci che circolano dal set, però, siamo certi chesi sia maledetto per non essersi ritirato, come aveva inizialmente pensato di fare. https://twitter.com/007/status/1145424895142240257 La lavorazione di25, infatti, pare una delle più travagliate che siamo mai state messe in piedi. Fra l’infortunio diche, a maggio, si è rotto la caviglia sinistra sottoponendosi a un intervento chirurgico, e un membro della troupe ...

