Bolzano | la 15enne che denunciò lo stupro | Ho inventato tutto

Due nigeriani mi hanno stuprato... ma non era vero! La 15enne di Bolzano si era inventata tutto : Non ha subito nessuna aggressione né alcuno uno stupro la 15enne che nel maggio scorso aveva denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale lungo una pista ciclabile a Bolzano. A smentire quella storia è stata la stessa adolescente che ha ammesso: "Ho inventato tutto per avere più attenzione". Lo fa sapere la locale Procura della Repubblica che indagava sul caso e che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari. Come ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019. 16 giugno : fuochi d’artificio azzurri! Batki e Pellacani d’oro nel sincro dalla piattaforma. Bronzo dai 10 metri per il 15enne Giovannini : Finale col botto, anzi con i botti per l’Italia dei Tuffi nella tappa di Bolzano del Grand Prix. Gli azzurri si prendono la copertina nell’ultima giornata di gare e la notizia più positiva è che sul podio ci salgono soprattutto i teenagers Chiara Pellacani, prima nel sincro dalla piattaforma con la veterana di gran classe Noemi Batki e seconda nella gara individuale dal trampolino 3 metri e il nome nuovo, Riccardo Giovannini, 15 anni ...

15enne violentata a Bolzano : si cercano due uomini : La polizia di Bolzano sta cercando le due persone che nel primo pomeriggio di lunedì hanno aggredito e violentato una 15enne che stava tornando a casa da scuola in bicicletta. Si tratta di due cittadini nordafricani, fuggiti subito dopo l'aggressione.Al loro identikit si è arrivati grazie alla testimonianza della giovane vittima, soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale per le cure di rito. Le autorità sarebbero già riuscite ad ...

Stupro di una 15enne a Bolzano : due sospettati fermati e subito rilasciati : Sono stati prima fermati e successivamente rilasciati i due uomini inizialmente sospettati di aver violentato una ragazza di 15 anni di Bolzano: fin dai primi approfondimenti investigativi infatti è stato chiaro che non avevano avuto nessun ruolo nella vicenda. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la giovane tornava a casa da scuola in bicicletta.

Bolzano - stuprata 15enne/ Convocati e poi rilasciati due sospetti : Stupro Bolzano, una 15enne è stata violentata mentre tornava a casa da scuola: rilasciati i due uomini fermati, le ultime notizie.

Bolzano - 15enne stuprata mentre tornava a casa da scuola : ricercati due nigeriani : Fermata mentre stava tornando a casa da scuola e stuprata in pieno giorno, lungo il Talvera, nei pressi dello stadio Durso. L'orrore è andato in scena a Bolzano, vittima una 15enne, che non è riuscita a fuggire dalle due bestie che hanno a lungo abusato di lei, per poi fuggire lasciando perdere le p

Stupro della 15enne a Bolzano : fermati e poi rilasciati due sospettati - : Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al coinvolgimento di entrambi gli uomini. La violenza sull'adolescente è avvenuta lunedì 7 maggio mentre la giovane tornava da scuola in ...

Stupro della 15enne a Bolzano : fermati e poi rilasciati due sospettati : Stupro della 15enne a Bolzano: fermati e poi rilasciati due sospettati Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al coinvolgimento di entrambi gli uomini. La violenza sull’adolescente è avvenuta lunedì 7 maggio mentre la giovane tornava da scuola in bicicletta e si dirigeva verso casa Parole ...

Stupro 15enne Bolzano - due rilasciati : ANSA, - Bolzano, 8 MAG - Sono stati fermati e rilasciati due uomini sospettati della violenza sessuale ai danni di una 15enne a Bolzano. Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al ...

Bolzano - 15enne violentata dopo la scuola : caccia all'aggressore : Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e violentata a Bolzano mentre rientrava a casa dopo la scuola. È accaduto oggi pomeriggio, in pieno giorno, nei pressi dello stadio Druso, mentre la giovanissima stava percorrendo in bicicletta la strada delle Passeggiate lungo l'Isarco. Lì, stando a quanto fa trapelare la Procura di Bolzano, la 15enne è stata aggredita da un uomo non identificato che l'ha violentata. È stato un passante a lanciare ...