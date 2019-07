Bologna | bambina di 7 anni annega nel fiume Reno | era al centro estivo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Una bimba di 7è mortata nela Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. La– nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive in provincia di Pistoia – stava partecipando a uncon altri coetanei e accompagnatori. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione la ragazzina si trovava lungo iled è caduta in circa mezzo metro d’acqua. Sarebbe stata soccorsa nel giro poche decine di secondi. A quel punto però aveva già perso i sensi ed è morta in ambulanza, durante il trasporto all’ospedale di Porretta. Sul posto è intervenuto il 118. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda. L'articolodi 7nel: era alproviene da Il Fatto Quotidiano.

