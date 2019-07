Bitter Sweet spoiler al 12 luglio | Nazli si allontana da Ferit | la sparizione di Bulut

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Dopo l’esito giudiziario della vicenda relativa all’affido di Bulut, Nazli è infuriata con Asuman per aver inviato le foto; Asuman le fa notare che anche lei, con il suo comportamento, ha in parte influenzato la sentenza. Nazli decide finalmente di confessare tutto a Ferit, ma quando lo raggiunge bevono ...

Bitter Sweet anticipazioni : l'Aslan apprende del tradimento di Asuman : I prossimi episodi dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” daranno avvio ad un vero e proprio triangolo amoroso. Grande colpo di scena in arrivo per il protagonista Ferit Aslan che, finalmente, scoprirà tutta la verità sul documento trafugato da Asuman. A far luce sull’intricata faccenda al ricco imprenditore sarà Deniz. Quest’ultimo, sempre più stufo di vedere Nazli Piran e il suo amico molto complici, metterà in atto un ...

Bitter Sweet spoiler : Fatos si reca al teatro con Tarik e si ingelosisce di Engin : La soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sta continuando a sorprendere i telespettatori. Dagli spoiler riguardati le puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche settimana, si evince che Fatos dimostrerà per l'ennesima volta di non aver ancora dimenticato Engin. La stilista mentre si troverà al teatro con Tarik, continuerà ad avere occhi soltanto per il migliore amico di Ferit Aslan. Intanto l'autista della pusula ...

Bitter Sweet - trame episodio 2 luglio : Nazli si prende cura dell'Asan malato : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca incentrata sulla storia d'amore di Ferit Asan e Nazli Perin, interpretata dall'attrice Ozge Gurel già vista in Cherry Season - La Stagione del Cuore. La trama dell'episodio 17 in programma martedì 2 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Nazli deciderà di prendersi cura del manager dopo aver accusato un malessere, mentre Fatos e Engin rimarranno bloccati in ...

Bitter Sweet - 18^ episodio : Hakan assolda Buse per mettere in cattiva luce Ferit : Prosegue l’appuntamento con la nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, con protagonista l’attrice turca Ozge Gurel. Nella puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 3 luglio 2019 al solito orario, il malvagio Hakan Onder in occasione dell'imminente sentenza che decreterà a chi dovrà essere affidato il piccolo Bulut in modo definitivo, preparerà un piano per mettere in cattiva luce Ferit Aslan. Il ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 1 luglio : un ascensore per Fatos... : Bitter Sweet, Anticipazioni 1 luglio: Ferit vicino alla verità sulla morte della sorella mentre il suo legame con Nazli...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 2 luglio 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di martedì 2 luglio 2019: Il concerto di Alya sta per iniziare, ma Ferit ha un’influenza con febbre alta e ha bisogno di aiuto. Di conseguenza, Nazli sente di dover assistere il suo datore di lavoro e rimane bloccata a casa di lui… Fatos resta bloccata in ascensore con Engin. La situazione sarà tale che i due dovranno affrontare i loro problemi… L’unica ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit non ottiene la custodia definitiva di Bulut : Ferit e Bulut - Bitter Sweet Niente di fatto per Ferit Aslan (Can Yaman) nelle puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore in onda questa settimana: l’imprenditore non riuscirà infatti ad arginare le vili mosse di Demet e Hakan Onder, i suoi antagonisti, e perderà, stavolta in maniera definitiva, l’affidamento dell’amato nipote Bulut. Distrutto per la spiacevole situazione venutasi a creare, Ferit troverà così ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Ferit e Nazli scoperti : Deniz in lacrime prepara un piano : Bitter Sweet, Deniz è l’unico a non accorgersi di Nazli e Ferit: le Anticipazioni Le prossime puntate di Bitter Sweet saranno piene di intrighi e di colpi di scena perché si entrerà nel vivo della soap opera turca e la storia di Ferit e Nazli, se così la si può definire visto che non ci […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit e Nazli scoperti: Deniz in lacrime prepara un piano proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - anticipazioni : TARIK invita FATOS a teatro ma… : Tra le storie secondarie di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore da tenere sotto controllo c’è quella che ha come “protagonista” la simpatica FATOS (Oznur Serceler), la coinquilina di Nazli (Ozge Gurel). La ragazza, nonostante l’ossessione per Engin (Balamir Emren), si avvicinerà notevolmente all’autista TARIK (Berk Yaigin), il quale inizierà a nutrire dei sentimenti per lei che non passeranno inosservati ...

Bitter Sweet Anticipazioni 1 luglio 2019 : Hakan insabbia il suo orrendo delitto : Hakan ha scoperto che Ferit ha scoperto che la macchina di Demir e Zeynep è stata manomessa e fa cancellare le prove.

Spoiler Bitter Sweet : l'Aslan e la chef si baciano - Deniz geloso dei due innamorati : Le anticipazioni della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel rivelano che, nelle prossime settimane, ci saranno dei colpi di scena nel rapporto tra Ferit e Nazli. La collaboratrice domestica sarà ignara di aver ricevuto il tradimento della sorella che ha accettato l'incarico ricevuto da Hakan e Demet scattando una foto pronta per dare la possibilità al giudice di favorire i rivali ...

Ozge Gurel : Biografia Della Protagonista di Bitter Sweet! : Ozge Gurel: l’attrice è venuta alla ribalta grazie a Cherry Season, nel ruolo di Oyku. Oggi continua la sua carriera con Bitter Sweet, nel ruolo di Nazli. La soap è in oda su Canale 5. Ma chi è Ozge Gurel? Ozge Gurel: nonostante la laurea in commercio internazionale, la ragazza è destinata al mondo Della recitazione. Le sue passioni? Scopriamole insieme. Ozge nasce ad Instabul 32 anni fa. E’ la più piccola di tre sorelle e, pertanto, la più ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Bulut scappa di casa - la sorella di Deniz abortisce : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane, Bulut scomparirà nel nulla destando la preoccupazione di Nazli Perin e Ferit Asan, mentre la sorella di Deniz deciderà di abortire dopo aver scoperto di essere incinta di Hakan. Bitter Sweet: Bulut scompare nel ...