Bitter Sweet | anticipazioni | l' Aslan accusato di rapimento | Demet aspetta un bebè

Anticipazoni Bitter Sweet : Deniz medita vendetta contro Ferit : Le anticipazioni dell'amata soap opera turca "Bitter sweet-ingredienti d'amore" rivelano che, nelle prossime puntate, ci saranno delle problematiche che complicheranno il rapporto tra Ferit e Nazli. Deniz è l'unica persona ignara della sintonia tra Ferit e Nazli L'attenzione verrà posta intorno al personaggio di Deniz, che non si renderà conto della sintonia reciproca tra i due innamorati. I colpi di scena di certo non mancheranno e sarà sempre ...

Bitter Sweet prossima settimana : Demet decide di interrompere la sua gravidanza : Saranno abbastanza movimentate le puntate della nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che il pubblico italiano vedrà la settimana prossima. Le anticipazioni ci dicono che Demet, dopo aver ottenuto finalmente il ruolo di tutrice legale del piccolo Bulut insieme al marito Hakan, si troverà alle prese con un grosso problema. La sorella di Deniz non appena scoprirà di essere in stato interessante prenderà una drastica decisione ...

Bitter Sweet - spoiler del 3 luglio : Demet gelosa della relazione tra la Perin e Asan : Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la serie tv made in Turchia che sta conquistando sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 3 luglio su Canale 5, rivelano che Demet deciderà di organizzare un piano contro Nazli Perin e sua sorella Asuman per allontanarle per sempre da Ferit Asan. Deniz, invece, respingerà ancora una volta l'amore di Alya. Bitter Sweet: Ferit sta male Nell'episodio ...

Bitter Sweet - spoiler 19^ puntata : la Piran e l'Aslan non ammettono i loro sentimenti : Le trame della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” la cui versione originale è formata da 26 puntate, stanno diventando sempre più coinvolgenti. Le anticipazioni del diciannovesimo episodio che verrà trasmesso in Italia giovedì 4 luglio 2019, segnalano che Ferit Aslan oltre ad essere nuovamente distrutto per non essere riuscito a far tornare alla sua villa il nipote Bulut, farà i conti con l’amore. Il ricco imprenditore e la ...

Anticipazioni Bitter Sweet Puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : I Ricatti di Hakan! : Anticipazioni Bitter Sweet trama Puntate dall’8 al 12 luglio 2019: Demet deciderà di non tenere il bimbo, mentre i rapporti tra Nazli e Ferit si complicheranno! Hakan ricatta tutti! Le Anticipazioni di Bitter Sweet della settimana dall’8 al 12 luglio parlano dei rapporti tra Ferit e Demet che appariranno sempre più complicati. A peggiorare ulteriormente la situazione sarà anche la gravidanza della donna che saprà di non poter tenere il ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 3 e 2 luglio : il sacrificio di Asuman per Nazli : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 3 e 2 luglio 2019: Nazli rischia di perdere il lavoro, ma Asuman è pronta a sacrificarsi per lei.

Bitter SWEET/ Anticipazioni 3 e 2 luglio : Demet vs Nazli - Ferit scopre la verità... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 3 e 2 luglio 2019: Demet, gelosa di Nazli, organizza un piano per metterla contro Ferit.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 3 luglio 2019 : anticipazioni diciottesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 3 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet è sempre più gelosa di Nazli e così spedisce a Ferit una lettera nella quale c’è scritto che le fotografie che lo hanno portato a perdere la custodia di Bulut sono state realizzate da Asuman. Quest’ultima, pur di proteggere la sorella, finisce per stringere un nuovo accordo con Demet e ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 luglio : Deniz spezza il cuore di Alya ma... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 2 luglio 2019: Ferit sta male, Nazli corre al suo capezzale e riceve una fantastica sorpresa.

Bitter Sweet - puntate al 12 luglio : l'Aslan scopre che Deniz è innamorato della sua cuoca : Il nuovo sceneggiato di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, approdato sulla rete ammiraglia Mediaset da un mese, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler riguardanti gli episodi in programmazione in Italia da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, annunciano che Ferit Aslan, dopo aver notato che Nazli Piran si è allontanata da lui, verrà a conoscenza che Deniz si è preso una vera e propria cotta per la sua cuoca. Il ricco ...

Bitter Sweet Anticipazioni 3 luglio 2019 : Demet fa licenziare Nazli : Demet è gelosa di Nazli e spedisce una lettera a Ferit per rivelargli chi è stato a scattare le foto ai suoi documenti.

Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet - una scelta importante sconvolge gli equilibri : Nazli e Ferit Bitter Sweet, una storia d’amore travagliata: le Anticipazioni Le puntate di Bitter Sweet saranno molto movimentate in futuro e avranno come protagonisti assoluti Nazli e Ferit che – come forse avrete già notato guardando le messe in onda italiane su Canale 5 – oscurano quasi del tutto le altre coppie della soap […] L'articolo Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, una scelta importante sconvolge gli ...

Bitter Sweet spoiler al 12 luglio : Nazli si allontana da Ferit - Bulut sparisce : La nuova soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in programmazione su Canale 5 per tutta l’estate 2019, sta avendo un grande successo anche in Italia. Il protagonista principale delle puntate della prossima settimana, continuerà ad essere il piccolo Bulut. Quest'ultimo contrariato dalla decisione del magistrato che lo affiderà definitivamente a Demet e Hakan, scomparirà nel nulla. Nazli Piran invece convinta che il suo avvicinamento a ...

