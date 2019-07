ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) In autunno, a campionato in corso, Silvioha acquistato ilimpegnando più di 11 milioni. Ora, scrive il Sole 24 Ore, l’ex patron del Milan neil consiglio di amministrazione. Un nuovo nome per ripartire all’attacco della Serie B: ACM, Associazione, che richiama ad AcMilan. Confermate le deleghe operative ad Adriano Galliani e la presidenza a Paolo. Nel board siedono anche Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest, Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan, e Roberto Mazzo, ex vicepresidente del. Da eri si sono aggiunti anche Leonardo Brivio, un altro manager Fininvest, e Elio Lolla di Intesa Sanpaolo. L'articoloil cda delilNapolista.

napolista : #Berlusconi ridisegna il cda del #Monza Calcio - ilNapolista -