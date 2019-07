Beppe Grillo ai giornalisti | “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di

Beppe Grillo sulla Sea Watch : 'Se fosse quotata in borsa - Salvini starebbe zitto' : Come è ormai noto da un po' di giorni, le tensioni tra il governo italiano e le ONG sono accese. La questione della Sea Watch, in particolare il conflitto tra la comandante Carola Rackete ed il vicepremier leghista Matteo Salvini, ha diviso l'opinione pubblica. In questi giorni, anche un migrante a bordo della Sea Watch 3 si è espresso a riguardo, dando parzialmente ragione a Salvini, affermando che anche l'Europa dovrebbe fare la sua parte nel ...

Sea Watch - Beppe Grillo : "La soluzione è quotarla in Borsa - lasciamo fare al mondo della finanza" : "Sono morti in 43, uno in più dei poveracci che sono bloccati sulla nave di fronte a Lampedusa" diceva Beppe Grillo che alimentava le tensioni tra ong e governo italiano: "Per il primo gruppo il mondo civile è contento se facciamo finta di niente, se non sbarcano quelli del secondo gruppo invece sia

Beppe Grillo : “È stata fatta propaganda contro di noi - il Movimento 5 Stelle ricominci dall’inizio” : Con un lungo post sul suo blog Beppe Grillo ha commentato la crisi del Movimento 5 Stelle, sottolineando che è stata messa in piedi una "propaganda mainstream contro il Movimento" e che ora bisogna "ricominciare dall'inizio", mentre la Lega riempie "lo spazio dei timori seminato da decenni di follie, così come un fiume riempie un lago".Continua a leggere

La rinascita del Movimento 5 Stelle spiegata da Beppe Grillo : Non la chiama così, ma il senso è quello. Scende, di nuovo, in campo, Beppe Grillo e fischia la fine dello schema di gioco seguito sino ad ora del suo - in quanto cofondatore e Garante - M5s. Con un articolato contributo ospitato dal Fatto Quotidiano, condito di immagini muscolari che raccontano di una "brutta favola" scandita dai colpi di "mitragliatrici mediatiche" e messa in atto su di un "ring", Grillo torna ancora a una volta a ...

Luigi Di Maio trema - Beppe Grillo scrive al Fatto : "Il M5s deve ricominciare da capo - cos'è la Lega" : "Adesso ricominciamo daccapo". Luigi Di Maio avrà letto con un po' di inquietudine l'intervento-manifesto di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, che vuole tracciare le linee del futuro prossimo del Movimento 5 Stelle. Si parte dalla prospettiva, concreta, di una alleanza con il Pd: "Siamo a una svolt

M5s - Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo : “Serve sostegno di tutti - torneremo più forti di prima” : Luigi Di Maio ha incontrato oggi il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, per discutere della riorganizzazione pentastellata dopo le sconfitte elettorali e la difficile fase di instabilità del governo: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese".Continua a leggere

Pippo Baudo attacca Beppe Grillo : "La politica lo ha reso triste - oggi è ridotto così" : Pippo Baudo, alla vigilia del compleanno in Rai, viene celebrato urbi et orbi. Repubblica gli dedica una pagina di intervista. Tra le perle, quella su Beppe Grillo che (ovviamente) ha scoperto lui. "Per me il successo del Movimento è stata una sorpresa, non un miracolo", dice il decano della televi

Di Maio blindato da Beppe Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : Due endorsement di peso, come quelli di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e una mossa a sorpresa, ideata e messa in campo per «sminare» l'assemblea congiunta dei parlamentari del...

Beppe Grillo sta con Di Maio. Ecco la sua lettera : Torna a parlare del Movimento 5 stelle anche Beppe Grillo. Il “padre” dei pentastellati rompe il silenzio elettorale e lo fa per difendere Luigi Di Maio, partendo proprio dalle considerazioni sulle Europee: Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il Movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita ...

Beppe Grillo si schiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".

Radio Maria e canti Gregoriani! Beppe Grillo ironizza su Matteo Salvini : Nel giorno dopo le elezioni europee, con i risultati definitivi che hanno decretato la vittoria della Lega di Matteo Salvini, è arrivato il commento ironico di Beppe Grillo: "Oggi Radio Maria e canti Gregoriani", ha scritto il comico genovese su Twitter, riferendosi alla scelta del leader della Lega di baciare il crocifisso in conferenza stampa.