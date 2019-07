Benitez si ricongiunge con Hamsik | allenerà il Dalian

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Dopo aver lasciato il Newcastle, Rafaricomincia dal. Il tecnico ha concluso il suo triennio nel club inglese, con il quale è riuscito a conquistare la promozione in Premier League e a confermarsi per le due stagioni successive nella massima serie. Ieri ha spiegato sui social i motivi dell’addio. Sempre sui social, oggi, annuncia il nuovo incarico come allenatore delYifang. Rafa ha scritto sul suo profilo Twitter: “Dopo un lungo percorso… Iniziamo una nuova sfida! Sono felice di iniziare questo nuovo progetto conYifang”. After a long path… We start a new challenge! I´m happy to begin this new project withYifang. #ChinaSuperleague #China #Yifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh — RafaWeb (@rafaweb) 2 luglio 2019 In Cina,ritroverà Marek. Il tecnico ha allenato ...

