calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Si è commosso davanti all’immagine di un gruppo didi periferia che guardava la partita della nazionale marocchina sul telefonino. E’ così, ha preso la decisione: il capitano del Marocco Medhihato ai piccoli un, un decoder e tutto quello che serve per continuare a fare il tifo durante le partite della Coppa d’Africa attualmente in corso. La foto dei piccoli tifosi è diventata virale, a tal punto da arrivare sino agli occhi dell’ex difensore della Juve, che ha preso la decisione. “Quando vedi cose come questa – ha dichiarato via Twitter– uno può solo desiderare di restituire tutto, dire tutto. Questo è per voi, miei cari ragazzi; faremo di tutto per rendervi felici“.L'articolouna deiperla nazionale sembra essere ...

CalcioWeb : #Benatia, grande gesto: regala un televisore a dei bambini marocchini per seguire la nazionale - SalGal1899 : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Pjanic strootman nainggolan salah manolas e prima ancora benatia sono perdite incred… - PandaSalvo : @Super3mp Fai conto che Rugani, per Sarri, è un centrale di grande livello. Comunque nel caso di cessione di Bonucc… -