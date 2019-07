Basket femminile | Europei 2019 | la Russia mette fine ai sogni azzurri L’Italia crolla

LIVE Italia-Russia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 33-29 - Zandalasini trascina l’Italia a metà partita con 13 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; RUSSIA: Vadeeva 10 Sbaglia il tiro da lontanissimo Francesca Dotto, ma l’Italia conclude in vantaggio i primi, ottimi venti minuti con il punteggio di 33-29! La Russia cerca l’ultimo tiro, ma c’è una banale infrazione di campo nel passaggio indietro di Shilova per Vadeeva, rimessa Italia 33-29 2/2 Fedorenkova, 40 secondi per chiudere ...

27-25 1/2 Zandalasini Tira cadendo indietro Zandalasini, girandosi, e ottiene il fallo di Vieru sfruttando, nella sostanza, l'immensa altezza della sua dirimpettaia. Liberi. 0/2 Leshkovtseva Cerca la penetrazione Leshkovtseva, c'è il fallo di Sottana, ed è il secondo. L'Italia esaurisce il bonus, in lunetta la russa. 3'27" all'intervallo 26-25 CINILI DALLA ...

20-17! PENNA DA TRE! E cominciamo anche a prendere qualche rimbalzo in più con Cubaj anche se Vadeeva è ancora in panchina Inizia il secondo quarto, con un lato curioso: nel primo zero falli Russia, due Italia (negli ultimi sette secondi per cercare di non far tirare le nostre avversarie) TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; RUSSIA: Vadeeva 8 17-17 Gran canestro dalla media di Maiga che ...

17-15 BELLISSIMA TRANSIZIONE VELOCE AZZURRA! Penna appoggia e segna! Ultimo minuto del primo quarto 15-15 Levchenko da tre punti dall'angolo dopo un'ottima circolazione Spettacolare finta di Francesca Dotto che lascia sul posto Vieru, ma il sottomano non entra 15-12 ELISA PENNA! ANCHE LEI DA TRE! SORPASSO ITALIA! 2'35" a fine primo quarto 12-12 DI NUOVO ZANDA DA TRE! ...

0-2 Primi due punti di Vadeeva. Si soffre parecchio a rimbalzo contro di lei e Musina Andrè tiene bene contro Vadeeva che sbaglia, poi palla persa nel tentativo di trovare Sottana Primo possesso Russia 20:30 I due quintetti fanno ingresso sul parquet dell'immensa Stark Arena, si sta per alzare la palla a due! 20:29 QUINTETTI – ITALIA: F. Dotto Sottana Zandalasini Penna Andrè;

Basket femminile - Europei 2019 : il Belgio soffre tantissimo - ma nel finale batte la Slovenia : Trentanove minuti da incubo per il Belgio, che solo negli ultimi sessanta secondi scaccia via i fantasmi di una clamorosa eliminazione agli ottavi di finale degli Europei di Basket femminile. Alla fine le belghe vincono contro la Slovenia per 72-67 al termine di una partita pazzesca e che ha visto le slovene assaporare l’impresa fino alla fine, avendo anche per due volte il possesso non solo del pareggio, ma anche della ...

La presentazione di Italia-Russia – I temi di Italia-Russia – Svezia-Lettonia – Gran Bretagna-Montenegro – Il tabellone Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Russia che vale per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile. Si gioca alla Stark Arena, che per la gente di Belgrado è più semplicemente la Beogradska Arena. Comincia la ...

Basket femminile - Europei 2019 : il futuro dell’Italia passa dalla Russia. Le azzurre si giocano tutto negli ottavi : La nazionale italiana di Basket femminile ritorna in campo questa sera alla Stark Arena di Belgrado per affrontare la Russia negli ottavi di finale degli Europei di Basket femminile. Una sfida senza un domani, perchè le azzurre sono obbligate a vincere per continuare il loro cammino nella rassegna continentale e mantenere viva la speranza di qualificarsi per il torneo preolimpico (bisogna entrare tra le prime sei). Il ko con l’Ungheria nel ...

Italia-Russia - Europei Basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Gli Europei di basket femminile sono entrati nella loro fase più calda, quella ad eliminazione diretta. L’Italia scende in campo questa sera per il suo ottavo di finale contro la Russia. Una partita che vale tantissimo per le azzurre, che vincendo terrebbero vivo anche il sogno olimpico. Non è stata una prima fase facile per l’Italia. Dopo la vittoria con la Turchia, è arrivato un passo falso terribile con l’Ungheria, che ha ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Gran Bretagna domina il Montenegro - nei quarti avrà l’Ungheria : Nel secondo incontro a eliminazione diretta per accedere ai quarti di finale degli Europei femminili di Serbia e Lettonia la Gran Bretagna ha nettamente battuto a Riga il Montenegro per 92-71. Fin dal primo quarto le ragazze del Regno Unito hanno guidato il match e solo per un breve attimo nel secondo periodo hanno concesso alle montenegrine di essere davanti nel punteggio, anche se per una sola lunghezza, sul 27-26. Da lì in poi hanno preso il ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Svezia è corsara a Riga - batte la Lettonia e prenota i quarti con la Serbia : Primo ottavo di finale, primo ribaltone agli Europei di Basket femminile: a Riga, la Lettonia finisce per essere surclassata dalla Svezia, che vola ai quarti con un perentorio 77-62, mai in discussione lungo tutto l’arco dell’incontro.Le prove più importanti sono quelle di Frida Eldebrink (21 punti), Kalis Loyd (14), Amanda Zahui (12 e 10 rimbalzi, a conferma di un grande torneo) e Binta Drammeh (12), mentre alla Lettonia non bastano ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia verso la Russia con l’obiettivo di fermare Maria Vadeeva : Stark Arena di Belgrado, alias Beogradska Arena. Martedì, alle 20:30, sarà nell’enorme impianto della capitale serba che l’Italia cercherà di proseguire il proprio cammino agli Europei di Basket femminile. La Nazionale allenata da Marco Crespi è opposta alla Russia, alla cui guida c’è il tedesco Olaf Lange, già coach di lunghissimo corso a Ekaterinburg, una delle potenze ormai riconosciute di Eurolega. Dopo le grandi difficoltà ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia cuore e difesa - ma serve di più. Con la Russia l’esame di maturità : Obiettivo minimo centrato, ma con il rimpianto della mancata qualificazione ai quarti. Questa il brevissimo riassunto della prima fase dell’Italia agli Europei di Basket femminile. La vittoria con la Turchia sembrava aver aperto le porte del primo posto alle azzurre ed invece alla fine le turche sono la grande delusione della rassegna continentale. Una bruttissima prestazione contro l’Ungheria ha tagliato subito le speranze di ...

Europei Basket femminile 2019 - il tabellone verso la finale : calendario - programma - date - orari e tv. Italia-Russia agli ottavi : L’Italia affronterà la Russia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di basket femminile, le azzurre scenderanno in campo martedì 2 luglio per affrontare un avversario di primissimo piano e che sarà molto difficile da battere. Le azzurre saranno chiamate a compiere una vera e propria impresa in quel di Belgrado (Serbia) se vorranno proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e giocare il quarto di finale contro la già ...