Barella La Roma ha l' accordo col Cagliari | ma lui vuole l' Inter

Calciomercato Roma – Beffa Barella? Il calciatore ha scelto l’Inter. E per il dopo Manolas c’è Mancini : Una telenovela. Questo sembra essere diventato il futuro di Barella. Inter, poi Roma, e poi ancora Inter. Incertezza sulla prossima squadra del giovane centrocampista. Come affermato dal noto giornalista Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, infatti, pare che il calciatore del Cagliari abbia manifestato già da tempo la sua intenzione di andare all’Inter, nonostante le parole del presidente ...

Il Cagliari vende Barella alla Roma. Giulini : «L’Inter è sparita dall’11 giugno» : Ora si aspetta il sì del giocatore Barella all’Inter sembrava un’operazione fatta e finita. Il giovane calciatore del Cagliari e della Nazionale era entusiasta di trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Soddisfazione reciproca. Sennonché, a detta del presidente del Cagliari, l’Inter è sparita e lui ha chiuso con la Roma per la cessione del suo pupillo. Barella, adesso «si sta prendendo un paio di giorni per valutare ...

Italia-Belgio 3 a 1 : Barella - Cutrone e Chiesa per la qualificazione. Ma si teme il biscotto tra Francia e Romania : Sperare che altrove non venga fuori un biscotto. Una situazione in cui spesso si è trovata l’Italia calcistica. E oggi tocca all’Under 21. Sì, perché gli Azzurrini, dopo la stecca contro la Polonia, fanno il loro dovere vincendo col Belgio già eliminato : 3 a 1 con Barella, Cutrone e Chiesa che tengono vive le speranze dei ragazzi di Di Biagio, ma ormai tutto dipende dagli altri. La Spagna è andata a valanga sulla Polonia, vincendo ...